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Contrat jusqu'en 2028
Le Zurichois Johan Jacobs prolonge chez Groupama-FDJ

Le Zurichois Johan Jacobs prolonge avec Groupama-FDJ, ce jusqu'en 2028. À 29 ans, il a terminé son premier Grand Tour en bouclant le Giro 2026 à la 93e place.
Publié: 17:41 heures
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Johan Jacobs prolonge chez Groupama-FDJ.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Zurichois Johan Jacobs a signé jusqu'en 2028 au sein de l'équipe World Tour Groupama-FDJ, a annoncé la formation française ce jeudi. Le spécialiste des Classiques a conclu le Giro 2026 à la 93e place.

Il s'agit du premier Grand Tour que le cycliste de 29 ans est parvenu à terminer. «Johan a su s'imposer comme un coéquipier solide. Il a montré toutes ses qualités sur ces deux dernières années et les deux à venir doivent lui permettre de continuer à progresser», a déclaré à son sujet le directeur Course Philippe Mauduit, cité dans le communiqué.

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