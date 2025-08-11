La championne suisse Marlen Reusser fait l'impasse sur le Tour de Romandie féminin 2025. Récemment malade, elle préfère se préparer pour les Championnats du monde au Rwanda en septembre plutôt que de risquer un retour prématuré.

Marlen Reusser ne sera pas au départ du Tour de Romandie

La Suissesse préfère se préserver pour la suite de sa saison. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Marlen Reusser déclare forfait pour le Tour de Romandie féminin 2025. La boucle romande s'élancera donc sans la gagnante du Tour de Suisse, contrainte au repos après ses maladies du Giro et du Tour de France.

La Bernoise de 33 ans a repris l'entraînement cette semaine, mais un retour prématuré à la compétition mettrait en péril son prochain objectif de saison, à savoir les Championnats du monde au Rwanda du 21 au 28 septembre prochain, a-t-elle déclaré dans un communiqué diffusé ce lundi.