Un ancien joueur de NFL est accusé du meurtre de sa compagne. Avant l’arrivée de la police, il aurait demandé conseil à ChatGPT. Une conversation troublante désormais au cœur de l’enquête.

Blick Sport

L’histoire paraît sortie d’un épisode de Black Mirror. Pourtant, elle est bien réelle. Et c’est le quotidien britannique «The Guardian» qui a révélé les détails les plus troublants de cette affaire mêlant un ancien joueur de NFL, un meurtre et… des conversations avec ChatGPT.

L’homme au centre de l’histoire s’appelle Darron Lee. À 31 ans, cet ancien linebacker passé notamment par les New York Jets et champion du Super Bowl avec les Kansas City Chiefs est aujourd’hui accusé du meurtre de sa compagne, la Brésilienne Gabriella Carvalho Perpétuo.

Les faits remontent au 5 février dernier, dans la petite ville d’Ooltewah, dans le Tennessee. Ce jour-là, les secours découvrent la jeune femme morte dans la maison du couple. Les premiers éléments sont immédiatement glaçants: blessures multiples, traces de coups, plaies ressemblant à des coups de couteau, une nuque brisée et du sang retrouvé dans plusieurs pièces de la maison.

Explications floues

Face à la police, Darron Lee affirme ne rien comprendre. Il explique s’être réveillé et avoir découvert sa compagne inconsciente. Selon sa version, elle aurait peut-être chuté dans la salle de bain. Une explication qui ne colle pas vraiment avec la violence de la scène.

Mais l’élément le plus déroutant va apparaître lors de l’audience préliminaire du procès. Les procureurs révèlent alors que le téléphone de l’ancien joueur contient plusieurs conversations avec ChatGPT… envoyées peu avant l’arrivée de la police. Dans ces échanges, Darron Lee demande notamment quels types de blessures peuvent être provoqués par une chute, ou encore comment réagir face à une personne inconsciente.

Dans un message particulièrement troublant, il écrit par exemple: «Elle ne se réveille pas ou ne répond pas, que dois-je faire?» selon les éléments présentés au tribunal. Pour l’accusation, ces échanges ne laissent guère de doute. Le procureur du comté affirme que l’ancien joueur utilisait l’intelligence artificielle «comme un conseiller juridique ou un avocat», cherchant des réponses pour comprendre comment expliquer les blessures ou présenter la situation aux secours.

Passible de la peine de mort

Les enquêteurs soupçonnent même une tentative de mise en scène: certaines questions visaient explicitement à savoir si une chute pouvait provoquer des blessures similaires à celles observées sur la victime. De son côté, la défense affirme que les preuves restent circumstantielles et que les conversations avec l’IA ne prouvent pas que Darron Lee ait commis le crime.

Pour l’instant, le juge a estimé que les éléments présentés par les procureurs étaient suffisants pour transmettre le dossier à un grand jury. L’ancien joueur reste détenu sans possibilité de libération sous caution, tandis que les procureurs envisagent même de requérir la peine de mort si les charges sont confirmées.