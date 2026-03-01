DE
FR

Championne suisse!
Un chrono de classe mondiale pour Audrey Werro

Audrey Werro a signé un nouveau chrono de classe mondiale sur 800 m, à l'occasion des Championnats de Suisse en salle à Saint-Gall.
Publié: il y a 54 minutes
Audrey Werro, no 2 mondiale cet hiver, a réalisé un nouveau chrono d'exception sur 800 m, à St-Gall, à sept dixièmes seulement de son record de Suisse.
Photo: Andreas Becker
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Elle s’est imposée en 1’57’’98, devant Valentina Rosamilia (1’59’’81), qui a pris le meilleur sur Lore Hoffmann (2’00’’23).

«J'aime les courses rapides», a lancé Audrey Werro. La Fribourgeoise, no 2 mondiale cet hiver, a pris clairement les choses en main dès le coup de pistolet, emmenant dans son sillage Rosamilia et Hoffmann, qui se disputaient le 2e ticket suisse pour les Mondiaux de Torun (POL) à la fin du mois. Il devrait échoir à Rosamilia.

Simon Ehammer superstar

Simon Ehammer a été le grand homme de ces joutes. Dans sa besace, l'or à la longueur, avec un excellent saut à 8m12 à son dernier essai, grâce à une planche parfaite. L’Appenzellois a aussi décroché deux médailles d’argent, à la perche (5m20) et surtout sur 60 m haies, en égalant son record (7’’55). Ehammer a menacé jusqu’au bout Jason Joseph, vainqueur en 7’’50.

Angelica Moser: dix à la suite!

Ditaji Kambundji a fait honneur à son statut dans la finale féminine. La recordwoman d'Europe du 60 m haies et championne du monde du 100 m haies s'est imposée aisément en 7''80, la classe mondiale là aussi. De retour de blessure, Angelica Moser a remporté un 10e titre d'affilée à la perche, avec 4m66.

Sur 60 m, lors duquel cinq femmes au moins se disputaient les deux places pour les Mondiaux, Léonie Pointet a brillé en 7''12. L'argent est revenu à Ajla Del Ponte (7''15), émue aux larmes après cette performance qui la qualifie pour Torun. La Tessinoise sort de quatre années de doutes et d'ennuis physiques à répétition. Chez les hommes, succès de Timothé Mumenthaler en 6''62, à 0''03 des minima mondiaux.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus