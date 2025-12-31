En 2025, Ditaji Kambundji a réussi ce qu'aucune Suissesse n'avait réalisé avant elle, en devenant championne du monde d'athlétisme. Dans une interview accordée au Blick, elle revient sur son année et explique ce que l'on peut attendre d'elle en 2026.

Emanuel Gisi, Philippe Rossier

C'est une course qui restera dans les livres d'histoire. Un chrono pour l'éternité. Le 15 septembre à Tokyo, il faut 12,24 secondes à Ditaji Kambundji pour franchir les dix haies jusqu'à la ligne d'arrivée, sur la voie de l'un des plus grands coups de l'histoire du sport suisse. En 12,24 secondes, Ditaji Kambundji prend le départ à la ligne 3, franchi haie après haie, face à la concurrence de classe mondiale, avant de couper la ligne d'arrivée en championne du monde du 100 m haies, devant la détentrice du record du monde Tobi Amusan.

Ditaji Kambundji, combien de fois avez-vous visionné la vidéo de votre folle course?

Je ne sais pas. Au début, relativement souvent. Mais maintenant, le quotidien est revenu, j'ai repris l'entraînement. Ce n'est plus aussi présent. Mais c'était un moment très, très spécial pour moi.

À qui avez-vous pensé en premier après avoir appris que vous aviez remporté l'or?

C'était un moment très fort. C'est fou de voir comment le succès sportif frappe. En amont, tu sais que tu peux le faire, que tu l'as en toi, mais tu dois d'abord le mettre en pratique. C'étaient mes premières pensées. Ça a marché! Et puis j'ai très vite vu ma famille dans le stade: maman, papa, tante. Pouvoir partager ce moment avec ma famille sur la piste, c'était génial.

Dans quelle mesure votre vie a-t-elle changé depuis ce jour-là à Tokyo?

Pas tant que ça. Au quotidien, presque tout est pareil. Après Tokyo, j'ai eu des vacances, et après six ou sept semaines, j'ai repris l'entraînement. La structure de l'entraînement est restée la même - sauf quand Mujinga (Kambundji, sa sœur, ndlr) n'a plus participé parce qu'elle a eu son bébé. C'était, en fait, le plus grand changement.

Et en dehors du quotidien?

Pour moi, personnellement, c'était très spécial. Le titre de championne du monde est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose que j'ai pu cocher. Mais je n'ai que 23 ans, c'est seulement le début de quelque chose. Et ce sera certainement différent lorsque je participerai à des compétitions à l'avenir.

Dans quelle mesure?

Le niveau du sprint de haies féminin est incroyablement élevé en ce moment. En finale de mes championnats du monde, il y avait la championne olympique, une championne du monde, la détentrice du record du monde. Je les ai toutes battues dans la course la plus importante. J'ai été, sur cette course, au top.

Qu'est-ce que cela signifie pour vos objectifs en 2026?

L'important est que je puisse confirmer cette performance. L'année dernière, j'ai couru de manière constante, en 12,40 secondes. Et j'ai fait cette performance en 12,24 secondes. Maintenant, je dois courir de manière constante en 12,30 secondes.

... et puis un jour, il y aura un meilleur chrono?

Exactement, c'est comme ça que ça marche (rires).

Que vous disent les gens, dans la rue, depuis votre titre de championne du monde?

(rires) On ne me crie rien. Je pense qu'en Suisse, nous sommes trop réservés pour cela. J'ai été agréablement surpris : les gens sont si aimables ! Beaucoup m'ont dit qu'ils étaient émus aux larmes lorsqu'ils ont vu ma course en or en direct. Je veux dire - pour moi, il était clair que je serais moi-même ému si je réussissais quelque chose comme ça. Mais que cela arrive à d'autres ! C'est quelque chose de très spécial et de très, très beau. Mais on ne me parle pas tout le temps quand je suis en route. Et ceux qui m'abordent sont très gentils et très respectueux.

Vous rendez-vous compte que vous êtes désormais une athlète qui inspire les autres?

Je ne le réalise pas vraiment, mais c'est très bien ainsi. J'ai de la chance d'être dans cette position. En tant que jeune athlète, d'autres m'ont inspirée et m'ont montré ce qui était possible. J'espère maintenant pouvoir faire de même pour les plus jeunes.

Des voix critiques se sont élevées dans le milieu de l'athlétisme lorsque vous êtes passé sur la marque «On», qui n'était pas reconnue jusqu'à présent comme fabricant de chaussures de sprint. Le risque était grand pour vous?

Pas tant que ça. Je savais que je m'y habituerais rapidement. Je ne me suis donc pas inquiété. D'autant plus que j'ai senti qu'une étroite collaboration était prévue pour les prochaines années, où je pourrais faire part de mes besoins et de mes observations lorsque de nouvelles chaussures de sprint seront développées.

Avec trois sœurs Kaluanda, Mujinga et Muswama, vous communiquez via une discussion, sur laquelle il se passe toujours quelque chose. À quel point ce chat s'est-il enflammé le jour de la médaille d'or aux championnats du monde?

Je peux le confirmer: le chat est très divertissant. De toute façon, il fonctionne tous les jours, il y a toujours quelqu'un qui appelle. Entre sœurs, nous avons une règle: si on appelle dans le groupe de chat, ce n'est pas très important. Si c'est important, nous appelons directement. Sur le chat, nous bavardons simplement, et l'une est peut-être en train de cuisiner, l'autre de conduire la voiture, l'autre de faire la lessive. À Tokyo, c'était super, ma course était très tardive, je ne suis rentrée à l'hôtel qu'à 3 heures et je ne pouvais de toute manière pas dormir. C'était donc super que les autres soient encore éveillées avec le décalage horaire et que nous puissions tous nous entendre et nous voir.

De quoi avez-vous parlé?

Ah, de rien de spécial. C'était juste sympa d'apprendre comment les autres avaient vécu ma course. Mujinga était par exemple chez notre grand-mère et regardait la course avec elle. Muswama était à l'aéroport quand j'ai couru.

Quelle est la première chose que vous ferez en 2026?

Pas grand-chose. Je crois que j'ai congé.

Même en tant que championne du monde, le 1er janvier est un jour férié?

Ce n'est pas à cause de ça. C'est un jeudi, je n'ai normalement pas d'entraînement. Mais je dois encore en discuter avec Florian (ndlr: Clivaz, son entraîneur). J'aimerais bien refaire une journée où je passe en revue tous les films Harry Potter. Je le ferai peut-être le 1er janvier.