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Championnats suisses Élite
L'escrimeuse fribourgeoise Louna Maiga décroche deux médailles nationales

L'escrimeuse fribourgeoise Louna Maiga a impressionné aux Championnats suisses Élite 2026 à Zoug. La jeune athlète de 19 ans a remporté deux médailles d'argent, en individuel et par équipes.
Publié: il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Louna Maiga, 19 ans, a impressionné aux Championnats suisses Élite, à Zoug.
Photo: DR
Blick Sport

La Fribourgeoise Louna Maiga, grand espoir de l'escrime suisse de 19 ans, a réalisé de bien belles performances aux Championnats suisses Élite, le week-end dernier. À Zoug, la vice-championne du monde U20 en titre a décroché deux médailles d'argent: par équipes et en individuel.

Satisfaite de ses prestations

Dans la compétition par équipes, la native de Morat et ses coéquipières du Club d'Escrime de Berne se sont inclinées en finale face au CES Sierre, après un joli parcours. Dans l'épreuve individuelle, Louna Maiga a signé cinq succès pour une seule défaite durant le tour préliminaire. De quoi se qualifier (avec le 5e rang) pour la phase à élimination directe. Dans le tableau principal, elle a réalisé l'exploit en éliminant la No 1 suisse Pauline Brunner (15-12), avant de s'incliner en finale face à l'expérimentée Angela Krieger (9-15).

«Dans l'ensemble, je suis satisfaite de mes prestations à Zoug», déclare la Fribourgeoise dans un communiqué. «En particulier avec mes performances lors de la phase à élimination directe de la compétition individuelle. En finale, j'ai malheureusement manqué un peu de patience, mais Angela a également très bien géré la situation», conclut Louna Maiga.

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