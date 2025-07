Noè Ponti, médaillé olympique suisse, renonce au 200m papillon pour les Mondiaux de natation à Singapour. Le Tessinois de 24 ans se concentre sur les distances plus courtes, visant l'or sur 50m et 100m papillon.

1/7 La joie de Noè Ponti après avoir remporté l'or mondial en petit bassin et battu le record du monde. Photo: keystone-sda.ch

En été 2024, à Paris, lorsque Noè Ponti est sorti du bassin après sa cinquième place sur 200 mètres papillon aux Jeux olympiques, il a lancé à son entraîneur Massimo Meloni: «C’est fini, je ne nagerai plus jamais le 200 mètres dauphin.» Et pourtant, quelques mois plus tard, en avril 2025, le Tessinois s’est de nouveau aligné sur cette distance lors des championnats des clubs à Uster. Il y a même battu son propre record suisse en petit bassin de 65 centièmes, avec un chrono de 1'48''77.

Mais cette course pourrait bien être le point final de la carrière de Noè Ponti sur 200 mètres. Bien qu’il fasse partie des favoris pour une médaille sur cette distance aux championnats du monde en grand bassin (27 juillet – 3 août à Singapour), le nageur de 24 ans a décidé de ne pas y participer. Jette-t-il ainsi une chance de podium aux oubliettes?

Noè Ponti s’explique

«Je n’aime pas trop cette distance. Le 200 mètres me vide mentalement et physiquement, alors que je pourrais consacrer cette énergie à d’autres courses», explique Noè Ponti. «On s'était dit qu’on verrait cette année comment ça se passerait si je renonçais au 200 mètres, et qu’on déciderait ensuite. »

Un choix que son entraîneur Massimo Meloni comprend parfaitement: «Il n’y a pas eu de débat. Le 200 mètres ne correspond pas parfaitemenz à Noè. On va maintenant voir si ce choix porte ses fruits. Et si un jour Noè revient vers moi et me dit qu’il veut refaire du 200 mètres, on le fera. Je sais qu’il est capable de signer de super temps sur cette distance aussi.»

Ce renoncement a été facilité par l’introduction du 50 mètres papillon au programme olympique dès les Jeux de 2028 à Los Angeles. Une discipline absente à Paris. Depuis l’automne 2024, Noè Ponti a donc les yeux tournés vers la Californie. Il aura alors 27 ans – l’âge idéal pour un nageur – et ambitionne d’y décrocher l’or olympique pour entrer dans la légende.

Roman Mityukov vise aussi l’or mondial

Mais avant cela, il y a les championnats du monde à Singapour. Après ses trois médailles d’or en petit bassin fin 2024 à Budapest, Noè Ponti sera l’homme à battre sur 50 m et 100 m papillon. La Suisse n’a encore jamais décroché de titre mondial en grand bassin. Le Tessinois pourrait bien changer cela. Tout comme Roman Mityukov.

Le Genevois, médaillé de bronze aux JO de Paris sur 200 mètres dos, vise lui aussi le sommet du podium à Singapour. Contrairement à Noè Ponti, Roman Mityukov a déjà goûté aux joies des podiums mondiaux, avec le bronze en 2023 à Fukuoka et l’argent en 2024 à Doha, toujours sur 200 mètres dos. À Singapour, il espère désormais compléter sa collection avec l’or.