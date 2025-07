«Le bilan de ces championnats suisses est plus que positif»

Benjamin Stasiulis est le directeur sportif du Lausanne Aquatique. Photo: Darrin Vanselow

Matthias Davet Journaliste Blick

Benjamin Stasiulis déboule en courant dans le Spot Café, qui surplombe le bassin de la Vaudoise aréna. Il faut dire que l'organisateur des Championnats suisses d'été de Lausanne – les premiers dans l'histoire de la ville – a eu un travail monstre depuis quatre jours… et bien plus. Organiser une compétition qui réunit près de 800 athlètes n'est pas une sinécure.

Avant les dernières longueurs de la journée, le directeur sportif du Lausanne Aquatique s'est posé avec Blick pour discuter bilan et avenir de la compétition dans la capitale olympique. Interview.

Benjamin, les Championnats suisses d'été en grand bassin sont sur le point de s'achever ici à Lausanne. Quel bilan en tires-tu?

C'est un bilan plus que positif. Il y a eu une vraie adhésion des nageurs avec 794 athlètes répartis en 83 clubs, dont 23 équipes étrangères. Il y a également eu un soutien du public, avec près de 1300 spectateurs répartis sur les quatre jours. Ils étaient là pour encourager et supporter ces nageuses et ces nageurs. J'en suis très satisfait. J'attends désormais le retour des clubs mais, pour le moment, le seul point négatif est que les cérémonies protocolaires sont un peu longues.

Pourquoi inviter autant de clubs étrangers?

C'est une bonne chose de les avoir. J'ai toujours pour souci de dynamiser une activité en mettant en concurrence. Nous sommes frontaliers avec la France: pourquoi ne pas s'instruire de ces nations? Ce sont des clubs français que je connais et que j'ai invités. Pour moi, on doit s'inspirer des meilleurs.

Quel a été ton moment fort de ce week-end?

Le coup d'envoi des premières séries, jeudi matin. Le premier jour est toujours dédié à la coordination et c'est le métronome pour le reste de la compétition. Si le premier jour passe, le reste aussi. Samedi après-midi a également été important, avec quatre médailles d'or pour le Lausanne Aquatique.

Si l'on revient dans le passé, pourquoi avoir eu envie d'organiser ces Championnats suisses de la part du Lausanne Aquatique?

J'aime l'idée d'organiser des choses et donner la possibilité à mes nageurs d'évoluer devant leur public et leur famille. J'ai également eu la chance en tant que nageur d'évoluer devant mes amis et ça donne envie. On a de la chance d'avoir cette installation immense et, après avoir été jaugé durant deux ans par la Fédération en organisant des championnats romands, cela s'est concrétisé.

Tu es organisateur de la manifestation, mais aussi dirigeant du club. Es-tu content des résultats de tes nageurs pour ces compétitions?

Le problème avec ces Championnats suisses d'été est qu'il a lieu en fin de saison et qu'il n'est pas vraiment défini par la Fédération. J'aimerais qu'il y ait un vrai cadre, avec des temps limites. Mais sinon, je reste très satisfait. Pour les plus grands, c'était un dernier plongeon avant de partir à Berlin pour les Summer World University Games.

Malheureusement, les athlètes qui vont prendre part aux Mondiaux ne sont pas de la partie. À quel point c'est une déception pour toi?

Évidemment, c'est une déception de ne pas avoir les six nageurs qualifiés aux Mondiaux. L'événement a certes attiré du monde sans avoir ces têtes d'affiche, mais avec Noè Ponti ou Roman Mityukov, pour ne citer qu'eux, le niveau général aurait augmenté.

Tu l'as dit avant: le pari est réussi. Est-ce que tu te verrais te proposer à nouveau ta candidature l'année prochaine et faire que ces Championnats suisses d'été deviennent une tradition à la Vaudoise aréna?

C'est déjà acté. Il y en aura un par année, puisque la Fédération les attribue pour quatre ans, comme un cycle olympique. L'année prochaine, ce sera Renens qui organisera ces Championnats suisses ici à Lausanne. Puis, en novembre 2026, nous aurons ceux en petit bassin, avant de retrouver ceux en grand bassin en avril 2027. Ça nous montre la confiance accordée par la Fédération.

À Lausanne, quand on parle de grandes compétitions, on pense forcément à la Swim Cup. Une sixième édition aura-t-elle bien lieu en 2026?

Elle est lancée et aura lieu les 13-15 mars 2026.

À nos confrères de «L'illustré», tu parlais de «grande série d’événements sportifs aquatiques organisés par notre club». Tu peux nous en dire plus?

Nous avons toujours les championnats suisses en plongeon ou le 8 Nations, que nous avons envie de refaire. En water-polo, nous avons organisé le final 6 U18, que nous avons malheureusement perdu en finale. Nous voulons toujours organiser des tournois de water-polo et peut-être plus… Mais ce ne sont que des projets pour le moment.