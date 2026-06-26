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Les animations annulées
Le meeting de Paris maintenu dimanche malgré la canicule

Malgré une canicule exceptionnelle, le meeting de Paris aura lieu dimanche soir au stade Charléty. Réservée aux athlètes professionnels, la compétition accueillera des stars comme Noah Lyles et Armand Duplantis.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
Le meeting de Paris est maintenu dimanche soir au stade Charléty.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le meeting de Paris est maintenu dimanche soir au stade Charléty, ont annoncé vendredi les organisateurs vendredi. Le préfet de police de Paris leur avait initialement demandé d'annuler la compétition en raison de la canicule.

«En accord avec la Préfecture de police de Paris et au regard de l'épisode exceptionnel de canicule en cours, la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) confirme le maintien du meeting de Paris» dimanche, a écrit la FFA, organisatrice de la compétition, dans un communiqué.

Les animations annulées

«Seules les compétitions réservées aux athlètes professionnels (à partir de 17H00, NDLR) sont maintenues. A l'inverse, toutes les animations à destination des clubs et des licenciés, ainsi que les épreuves régionales, sont annulées», ajoute la FFA, qui va aussi renforcer l'accès à l'eau et son dispositif médical pour les spectateurs.

La compétition se déroulera à guichets fermés, en présence de plusieurs stars comme le sprinteur américain Noah Lyles, le perchiste suédois Armand Duplantis et la Française médaillée olympique sur 100 m haies Cyréna Samba-Mayela. A noter que l'Ironman de Nice, également prévu dimanche, a lui été annulé.

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