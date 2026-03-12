Les meilleurs B-Girls et B-Boys romands se retrouvent à Neuchâtel pour tenter de décrocher leur place en finale suisse du Red Bull BC One. La Case à Chocs accueillera les battles le 15 mars.

Neuchâtel prêt à vibrer au rythme des battles de breaking

Le breaking fera halte à Neuchâtel, dimanche 15 mars. La Case à Chocs accueillera les qualifications romandes du Red Bull BC One City Cypher Switzerland, une étape qui permettra aux meilleures B-Girls et aux meilleurs B-Boys de la région, de 16 ans et plus, de tenter de se qualifier pour la finale nationale prévue le 18 avril à Lausanne.

L'événement, gratuit et ouvert à tous, ouvrira ses portes à 13h30. Une heure plus tard, les premières pré-sélections lanceront l’après-midi. Jusqu’en début de soirée, les danseuses et danseurs se succéderont dans des battles où il faudra convaincre par la précision, l’énergie et l’originalité. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au jour même et la participation est gratuite.

Une discipline qui monte

Pour juger les performances, l’organisation s’appuie sur un jury de renom composé de Roxrite, Ayu et Issue. Aux platines, DJ Jon Kwizera accompagnera les battles, pendant que MC Remo assurera l’animation de l’événement. Un dispositif classique dans la culture breaking, où la musique, l’énergie du public et le regard des juges façonnent le rythme de la compétition.

Né dans les rues du Bronx il y a plus d’un demi-siècle, le breaking a progressivement quitté les block parties pour rejoindre les grandes scènes internationales. La discipline a franchi un cap symbolique en 2024 avec son apparition aux Jeux olympiques de Paris. Depuis 2004, le Red Bull BC One accompagne cette évolution avec ses battles en un contre un, devenues l’une des références de la scène mondiale.