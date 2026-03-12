DE
FR

Rendez-vous dimanche à la Case à Chocs
Neuchâtel prêt à vibrer au rythme des battles de breaking

Les meilleurs B-Girls et B-Boys romands se retrouvent à Neuchâtel pour tenter de décrocher leur place en finale suisse du Red Bull BC One. La Case à Chocs accueillera les battles le 15 mars.
Publié: 17:00 heures
1/2
Neuchâtel entre dans l’arène, qui rejoindra la finale nationale à Lausanne?
Photo: Red Bull BC One Cypher Switzerland
Blick Sport

Le breaking fera halte à Neuchâtel, dimanche 15 mars. La Case à Chocs accueillera les qualifications romandes du Red Bull BC One City Cypher Switzerland, une étape qui permettra aux meilleures B-Girls et aux meilleurs B-Boys de la région, de 16 ans et plus, de tenter de se qualifier pour la finale nationale prévue le 18 avril à Lausanne.

L'événement, gratuit et ouvert à tous, ouvrira ses portes à 13h30. Une heure plus tard, les premières pré-sélections lanceront l’après-midi. Jusqu’en début de soirée, les danseuses et danseurs se succéderont dans des battles où il faudra convaincre par la précision, l’énergie et l’originalité. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au jour même et la participation est gratuite.

Une discipline qui monte

Pour juger les performances, l’organisation s’appuie sur un jury de renom composé de Roxrite, Ayu et Issue. Aux platines, DJ Jon Kwizera accompagnera les battles, pendant que MC Remo assurera l’animation de l’événement. Un dispositif classique dans la culture breaking, où la musique, l’énergie du public et le regard des juges façonnent le rythme de la compétition.

Né dans les rues du Bronx il y a plus d’un demi-siècle, le breaking a progressivement quitté les block parties pour rejoindre les grandes scènes internationales. La discipline a franchi un cap symbolique en 2024 avec son apparition aux Jeux olympiques de Paris. Depuis 2004, le Red Bull BC One accompagne cette évolution avec ses battles en un contre un, devenues l’une des références de la scène mondiale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Articles les plus lus
    Articles les plus lus