Une erreur administrative perturbe la préparation olympique de l'équipe belge de bobsleigh féminin. Arrivées à Lillehammer pour la Coupe d'Europe, elles découvrent qu'elles sont inscrites à Innsbruck. Les athlètes appellent à l'aide via les réseaux sociaux.

Les bobeuses de la Belgique, qui préparent les JO de Milan-Cortina (6-22 février), ont fait part de leur désarroi après une erreur de leur fédération qui les a inscrites sur une compétition en Autriche alors qu'elles devaient concourir en Norvège, où elles se trouvent déjà.

«Nous sommes l'équipe de Belgique et nous sommes dans une situation qui nous dépasse», ont affirmé les «Belgian Bullets» dans une vidéo publiée sur instagram jeudi.

Pas sur la liste

Les athlètes, qui se trouvent à Lillehammer où elles pensaient pouvoir concourir samedi et dimanche en Coupe d'Europe, se sont rendu compte à leur arrivée en Norvège qu'elles ne figuraient pas sur les listes de participantes. «Nous avions décidé à la fin de l'été (...) de participer à la Coupe d'Europe à Lillehammer. Nous avons réservé en août les vols, l'hôtel, les transports», affirment-elles, en soulignant que la fédération belge était au courant.

Il y a quelques semaines, elles réalisent toutefois qu'elles ont été inscrites par erreur à une compétition à Innsbruck, en Autriche, qui a lieu le même week-end 2000 kilomètres plus au sud. «Nous avons immédiatement contacté la Fédération internationale (IBSF) qui nous a confirmé que les changements allaient être faits», expliquent-elles. «Mais une fois arrivées à Lillehammer, nous avons vu que nous n'étions pas sur les startlists.»

Elles lancent une pétition

Elles ajoutent que, malgré de nombreux échanges par mail, l'IBSF refuse pour l'instant de les inscrire. Elles ont ainsi lancé une pétition, signée par près de 2500 personnes vendredi midi, pour faire changer d'avis la fédération internationale.

«On va rater une course et devoir changer drastiquement notre programme, ce qui va coûter beaucoup d'argent», soulignent-elle tandis que les Jeux olympiques de Milan-Cortina approchent.

La semaine dernière, lors de leur première course de la saison en bob à deux, Kelly Van Petegem et Jïenity de Kler avaient pris la 20e place de la Coupe du monde à Cortina (Italie). En monobob, Van Petegem avait pris la 15e. Lors des derniers Jeux olympiques d'hiver à Pékin, en 2022, le duo belge An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts avait terminé 15e.