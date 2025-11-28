La skieuse suisse Lara Gut-Behrami s'est exprimée pour la première fois depuis sa blessure au genou. Elle remercie son entourage pour leur soutien et reste incertaine quant à son avenir en compétition, priorisant sa santé et son rétablissement.

Lara Gut-Behrami s’est montrée pour la première fois depuis sa grave blessure au genou lors d’un événement organisé par son sponsor Ka-Ex. La championne suisse a pris la parole devant les journalistes pour partager ses impressions sur les derniers jours et sa situation actuelle, sans toutefois répondre aux questions.

Un message de gratitude

L’intervention de Lara Gut-Behrami a été marquée par des remerciements chaleureux. «Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées. Elles ont été nombreuses: les équipes de secours sur les pistes, l’encadrement technique, les kinésithérapeutes, les sponsors, ma famille – ils m’ont toujours soutenu. Je me suis souvent sentie seule durant ma carrière et j’ai réalisé que ce n’était pas le cas. J’ai reçu un soutien précieux, et je l’apprécie énormément. Je l’ai ressenti encore plus fortement ces derniers jours», a-t-elle confié.

Le chemin vers la rééducation

Lara Gut-Behrami est également revenue sur la période qui a suivi sa chute. «J'étais à l'autre bout du monde et j'ai également subi une commotion cérébrale. J'ai donc dû faire preuve de patience et je suis rentrée un peu plus tard que prévu. Il y a un an, on m'avait diagnostiqué une rupture du ligament croisé du genou gauche, mais après avoir consulté d'autres spécialistes, ce n'était pas aussi grave que je le craignais. C'est pourquoi je souhaitais vraiment me faire examiner en Suisse. On traite un genou opéré différemment d'un genou sain.»

Lara Gut-Behrami a évoqué ce moment particulier dans sa vie, à la fois comme investisseuse chez Ka-Ex et comme athlète confrontée à un revers sportif: «C'est un jour particulier. D'un côté, formidable en tant qu'investisseur, de l'autre, pas vraiment le meilleur jour de ma carrière sportive. Mais comme on dit: ça peut toujours être pire. Je retiens le positif et je passe à autre chose.»

L’avenir reste ouvert

Concernant son retour à la compétition, la skieuse est restée prudente: «J'attendais les compétitions avec impatience. J'adore le ski. Mais bien sûr, la santé passe avant tout. Je dois d'abord me rétablir. Une fois en pleine forme, je saurai vraiment ce que l'avenir me réserve. Je veux absolument skier toute ma vie. Quant à savoir si je participerai encore à des compétitions, je ne le saurai que l'année prochaine.»

À la fin de son intervention, elle a conclu par un dernier remerciement: «C'est maintenant terminé. Merci de votre attention et bonne journée», mettant ainsi fin à sa première apparition publique depuis sa blessure, sans répondre aux questions des journalistes.