Lara Gut-Behrami, 34 ans, a annoncé la fin de sa saison après sa récente blessure au genou gauche (ligament croisé). La Tessinoise n'a cependant pas fermé la porte à une suite de carrière.

ATS Agence télégraphique suisse

La saison de ski 2025/26 de Lara Gut-Behrami prend fin de manière anticipée. Comme le rapporte Swiss-Ski, la skieuse de 34 ans s’est gravement blessée au genou gauche lors d’une chute à l’entraînement aux États-Unis. Le diagnostic a confirmé une rupture du ligament croisé, du ligament interne ainsi qu’une lésion du ménisque.

La championne olympique de Super-G manquera donc également les prochains Jeux olympiques d’hiver en Italie. Initialement, Lara Gut-Behrami prévoyait de mettre un terme à sa carrière à l’issue de cette saison, mais son avenir sportif reste désormais ouvert. Elle se concentre pour l’instant sur l’opération prévue la semaine prochaine et la rééducation qui suivra.

Une perte douloureuse pour l'équipe

«Je me faisais une tout autre idée des prochains mois et me réjouissais de cette saison de ski», a déclaré la Tessinoise dans un communiqué de Swiss-Ski. Alors qu'elle avait annoncé que cet hiver serait le dernier de sa carrière, elle laisse désormais son avenir sportif ouvert. «Pour l'instant, mon objectif est de me remettre de cette blessure et de retrouver toutes mes capacités. Seulement à ce moment-là, je saurai ce que la suite me réserve.»

Le chef entraîneur Beat Tschuor a qualifié cette absence de perte douloureuse pour l’équipe, tant sur le plan sportif qu’humain. Dans un communiqué diffusé jeudi matin, il a déclaré: «Les Jeux olympiques dans sa seconde patrie, l’Italie, devaient être le dernier grand objectif de Lara. Cette grave blessure est d’autant plus amère. Nous souhaitons tous que l’opération et la rééducation se déroulent au mieux et qu’elle retrouve une forme optimale – que ce soit pour poursuivre sa carrière ou simplement pour profiter d’une vie sans douleurs après le sport de haut niveau. Son absence pèse évidemment lourd: Lara manquera à l’équipe cette saison olympique, non seulement en tant qu’athlète, mais aussi en tant que personne.»