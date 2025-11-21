La skieuse suisse Lara Gut-Behrami a subi une grave chute lors d'un entraînement à Copper Mountain, se blessant au genou gauche. Son rapatriement en Suisse est prévu vendredi pour un diagnostic précis, avec des craintes d'une possible fin de carrière à 34 ans.

1/7 Lara Gut-Behrami devra-t-elle mettre un terme à sa carrière après sa terrible chute à l'entraînement? Photo: Getty Images

Mathias Germann

Est-ce la fin de la carrière de ski de Lara Gut-Behrami? Lors d'un entraînement à Copper Mountain (USA), elle a lourdement chuté et s’est blessée au genou gauche. Elle sera rapatriée en Suisse vendredi, et ce n’est qu’à ce moment-là qu’un diagnostic précis pourra être établi. Si la crainte d’une rupture des ligaments croisés se confirme, cela signifierait probablement la fin de sa carrière.

Pourquoi? On objectera qu’une blessure au genou, bien que grave, n’entraîne pas forcément l’arrêt définitif d’une carrière. C’est vrai. Mais Lara Gut-Behrami a 34 ans et elle a récemment annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière après cet hiver.

Déjà projetée dans la vie après le ski

Elle s’est déjà projetée dans sa vie après le sport d’élite. En tant qu’investisseuse dans la boisson de régénération Ka-Ex, elle a contribué ces derniers mois au développement de nouveaux produits. «Lara est très active dans cette collaboration», a déclaré Pedro Schmidt, fondateur de l’entreprise suisse.

Lara Gut-Behrami elle-même avait expliqué qu’elle prenait beaucoup de plaisir à cette activité. Son plan était clair: terminer la saison, puis s’installer à Londres au printemps pour rejoindre son mari Valon Behrami, directeur sportif du club de deuxième division anglaise FC Watford. «Et avec un peu de chance, les enfants arriveront bientôt», avait-elle confié récemment à la RSI.

«Je ne veux pas me blesser»

Lara Gut-Behrami accorde une importance extrême à sa santé. Elle a subi deux graves blessures dans sa carrière: une lésion à la hanche en 2009 et une blessure au genou gauche en 2017. Après ces opérations, elle a appris à quel point le retour au plus haut niveau pouvait être difficile. Lorsque Blick lui avait demandé durant la saison 2023/24 si elle arrêterait sa carrière en cas de nouvelle blessure sérieuse, elle avait répondu: «Oui. Mais je ne veux pas me blesser.»

Ce point de vue s’était déjà imposé à elle après sa rupture des ligaments croisés lors des championnats du monde à domicile à Saint-Moritz («Le corps m’a dit stop»). Elle était certes revenue au sommet par la suite, mais cela avait pris du temps. Et surtout, elle n’avait plus forcé inutilement. Au contraire, elle avait souvent skié avec prudence lorsqu’elle ne ressentait pas de bonnes sensations. Malgré cela, elle continuait de gagner. Sa classe était tout simplement supérieure.

On s’en souvient: après sa victoire en super-G à Cortina (Italie) en janvier 2024, elle avait déclaré: «Aujourd’hui, il était important de skier de manière solide et sûre. Ce n’était pas une descente d’observation, j’étais agressive. Mais je n’ai pas fait les rayons les plus serrés comme avant.» Deux jours plus tard, après son immense succès à Kronplatz (Italie), le discours était similaire: «Je me sens tellement bien sur les skis que je peux attaquer sans prendre trop de risques.»

Une seule chute lors des 165 dernières courses

Au cours des dernières années, Lara Gut-Behrami n’a jamais pris de risques excessifs. Une statistique le montre : lors de ses 165 dernières courses de Coupe du monde, elle n’est tombée qu’une seule fois – en 2021 à Saint-Moritz. Pour le reste, très peu d’éliminations… et presque aucune chute.

Mais cette fois, la Tessinoise a été touchée – non pas en course, mais à l’entraînement. Il faut garder espoir, peut-être n’a-t-elle souffert que d’une contusion osseuse. Ou d’une compression de l’articulation. Peut-être que le ligament croisé n’est que partiellement déchiré et que le ménisque est intact. Et qui sait: en cas de rupture, elle pourrait opter pour un traitement conservateur. Dans ce scénario, les Jeux olympiques de Cortina en février, son dernier grand objectif, ne seraient pas totalement hors de portée.

Mais pour l’heure, il est difficile de croire à ces scénarios positifs. Une bonne surprise n’en serait que plus belle.