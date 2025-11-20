Elle n’a que 16 ans et fait déjà trembler les grandes nations du ski. Sur les pentes mythiques du Schilthorn, l’Italienne Giada D’Antonio a remporté ses deux premières courses FIS… en partant avec des dossards improbables. Un phénomène est en train d’éclore.

1/5 Une future star du ski? Giada d'Antonio a 16 ans et participe à ses premières courses FIS. Au Schilthorn, elle choque toute la concurrence. Photo: Instagram

Mathias Germann

En 1969, James Bond dévale à ski les pentes du Schilthorn dans «Au service secret de Sa Majesté». À ses trousses: une bande de méchants – parmi lesquels l’as du ski Bernhard Russi – qui mitraillent sans relâche. Mais grâce à sa technique impeccable, l’agent 007 parvient à s’échapper. Aujourd’hui, sur la même piste, une jeune femme se montre tout aussi audacieuse dans la neige: Giada D’Antonio.

L’Italienne a remporté les deux slaloms FIS disputés dans l’Oberland bernois. Et ce n’est pas un détail: Giada D’Antonio a fêté ses 16 ans en mai seulement, et ces deux courses marquaient ses débuts en FIS. Elle s’impose d’abord avec le dossard 82, puis le lendemain avec le 63. Une histoire complètement folle.

Dans le milieu, on ne parle d’elle qu’avec des superlatifs. Dierk Beisel, délégué technique de la FIS sur place, ne cache pas son enthousiasme: «Ce que cette jeune fille a montré est sensationnel. À cet âge, avec de tels numéros de dossard, c’est incroyable. Beaucoup ont été bluffés – même les Suissesses ont skié très fort!»

Dierk Beisel a tout vu en Coupe du monde de ski. Mais un tel phénomène chez les adolescentes? Il n’en a pas souvenir. «Si elle continue comme ça, elle figurera très vite dans le top 15 en Coupe d’Europe», prédit-il.

Son surnom: la Panthère noire

Il y a fort à parier que managers et sponsors se bousculeront bientôt. Sur les réseaux sociaux, la fille d’un dentiste italien et d’une mère d’origine colombienne et équatorienne affiche une personnalité extravertie. Le potentiel de star est évident.

Son surnom? La Panthère noire. Et au Schilthorn, elle skie vraiment avec l’instinct d’un fauve en chasse. Même les chutes de neige ne la perturbent pas: elles lui permettent au contraire de tracer de superbes courbes sur une piste pas trop raide. «Ses descentes sont très propres et souples», souligne Dierk Beisel.

L’Équateur plutôt que l’Italie? La fédération s’inquiète

Contrairement à la plupart des skieuses italiennes, Giada D’Antonio vient du sud du pays. Elle a grandi à Naples, chaussé ses premiers skis à trois ans et défend les couleurs du Ski-Club Vesuvio. Depuis toute petite, elle écrase la concurrence. En 2022, son entraîneur Carlo Ceccato la qualifiait déjà de «cadeau de la nature» sur sciaremag.it.

Sur Instagram, Giada D’Antonio met régulièrement en avant le drapeau colombien. De quoi faire réagir la fédération italienne: après avoir déjà perdu le super talent Lara Colturi (19 ans) au profit de l’Albanie, pas question de revivre le même scénario avec Giada D’Antonio.