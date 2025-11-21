Lara Gut-Behrami a lourdement chuté lors d’un entraînement en Amérique du Nord et suscite désormais de vives inquiétudes quant à son état de santé.

Lara Gut-Behrami a lourdement chuté à l'entraînement. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann

Inquiétude pour l'avenir de Lara Gut-Behrami. Selon les informations de Blick, la skieuse de 34 ans a lourdement chuté lors d’un entraînement à Copper Mountain (Etats-Unis). Une information confirmée par Swiss-Ski dans un communiqué.

Elle serait victime d’une commotion cérébrale, ainsi que d’une possible déchirure des ligaments croisés et d’une lésion du ménisque. La Tessinoise doit rentrer en Suisse «dès que possible» afin de passer des examens approfondis. «La gravité de la blessure ne pourra être évaluée qu’après ces examens», indique le communiqué. Si les médecins confirment une blessure grave au genou gauche, cela pourrait entraîner la fin prématurée de la carrière de Lara Gut-Behrami.

La skieuse avait toujours affirmé qu’elle prendrait sa retraite à l’issue de cet hiver. Et depuis sa rupture des ligaments croisés en 2017, elle répétait qu’elle ne voulait en aucun cas revivre une blessure grave. C’est peut-être ce qui vient d’arriver. Mais que s’est-il passé lors de ce camp d’entraînement de vitesse dans le Colorado?

Mauvaise visibilité à Copper Mountain?

Selon les premiers témoignages, la visibilité n’était pas optimale. Le scénario pourrait avoir été le suivant: Lara Gut-Behrami se serait approchée trop près d’une porte, sa main serait restée accrochée, ce qui aurait créé une vague. Elle aurait alors perdu l’équilibre et chuté.

De très nombreuses équipes utilisent actuellement la piste d’entraînement de Copper Mountain pour préparer les prochaines courses. Celle de l’entraîneur de vitesse Stefan Abplanalp en fait partie. Ce camp outre-Atlantique est particulièrement important pour les skieuses cette saison, puisque la première descente ne se déroulera pas comme traditionnellement en Amérique du Nord, mais seulement le 12 décembre à St-Moritz (GR). Un bon entraînement est donc crucial. Copper Mountain est idéal: la piste de vitesse peut être parcourrue en conditions de course sur près d’une minute et demie.

Pour l’heure, Swiss-Ski n’a pas confirmé l’information. Les demandes de Blick sont restées sans réponse. Si la blessure grave devait être confirmée, ce serait la fin d’une carrière exceptionnelle: deux globes du classement général, sept petits globes, un titre olympique et des titres mondiaux. Lara Gut-Behrami a tout gagné. Avec 48 victoires en Coupe du monde, elle occupe la 2e place du classement suisse féminin, derrière Vreni Schneider (55 succès).