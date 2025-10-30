Pour son dernier hiver sur le circuit, Lara Gut-Behrami ne touche pas un centime de sponsoring de Ka-Ex… mais en devient actionnaire. Un accord tout sauf ordinaire.

Depuis Sölden, Lara Gut-Behrami a de nouveau un sponsor sur ses casquettes, ses casques et ses bonnets: Ka-Ex. Elle est également investisseuse dans l'entreprise suisse. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Il est un peu moins de 14 heures, samedi dernier, lorsque le CEO de Ka-Ex, Pedro Schmidt, n’en croit pas ses yeux: le trafic sur la page d’accueil de son entreprise explose. La raison? Lara Gut-Behrami dispute le géant de Sölden, en Autriche. Rapide comme à son habitude, elle termine troisième.

Devant leur téléviseur, les spectateurs s’interrogent sur le logo figurant sur son casque. Curieux, ils tapent le nom sur Internet et tombent sur le site de Ka-Ex, société suisse spécialisée dans les boissons de récupération. Cet été, la Tessinoise est entrée au capital de l’entreprise en tant qu’investisseuse. «Le nombre d’abonnés sur nos réseaux sociaux a également explosé», se réjouit Schmidt, fondateur de Ka-Ex.

Pharmacien de formation, il voit grand. Son ambition: conquérir le marché européen, puis américain. «Lara s’implique beaucoup dans la collaboration, notamment dans le développement de nouveaux produits», souligne-t-il.

700'000 francs suisses? Pas de commentaires

Au départ, rien ne laissait penser que Gut-Behrami arborerait aussi le logo Ka-Ex sur son casque. «C’est vrai. Lara avait beaucoup d’autres propositions. Mais après ces derniers mois de coopération stratégique, nous avions tous deux un très bon feeling. Une chose en a entraîné une autre», explique Schmidt.

Pendant douze ans, le logo Ragusa a accompagné la Tessinoise sur ses casques, casquettes et bonnets. Le contrat avec Camille Bloch n’a toutefois pas été renouvelé l’avant-dernier été. La skieuse a donc effectué toute une saison sans sponsor principal. Mais pour sa tournée d’adieu, elle s’affiche désormais avec Ka-Ex.

Elle raccrochera les skis en avril

Le partenariat n’a cependant rien d’un sponsoring classique. «Lara ne reçoit pas d’argent de notre part: elle a obtenu un paquet d’actions plus important», précise Schmidt.

Selon les informations de Blick, cette participation avoisinerait 700 000 francs – soit à peu près le montant de ses derniers revenus publicitaires avec Ragusa. Est-ce exact? «Je ne peux pas en dire plus, une clause de confidentialité me l’interdit», élude le fondateur de Ka-Ex.

«Lara retrousse ses manches»

Gut-Behrami pourrait ainsi un jour revendre ses actions avec un joli bénéfice. «Nous voulons multiplier par dix la valeur des parts Ka-Ex d’ici notre sortie», poursuit Schmidt. Par ''sortie'', ce diplômé de l’EPF entend une introduction en bourse ou un rachat par une grande entreprise d'ici à quelques années.

Rien n’est encore décidé, mais la société helvétique veut poursuivre sa croissance – avec Gut-Behrami comme partenaire clé. «Lara est rapide, motivée et n’hésite pas à se retrousser les manches», salue Schmidt. La skieuse confirme avant le début de la saison: «Je suis très impliquée, je travaille souvent depuis la maison. Ça fait du bien à la tête». Elle n’est pas majoritaire, mais loin d’être une simple petite actionnaire. «Sa voix compte», assure le patron de Ka-Ex.

D'ici à la fin novembre, la double vainqueure du classement général de la Coupe du monde consacrera encore du temps à l'entreprise. Elle ne reprendra la compétition que le 29 novembre, pour le géant de Copper Mountain, aux États-Unis. Comme toujours, elle fera l’impasse sur les slaloms de Levi (Finlande) et de Gurgl (Autriche).