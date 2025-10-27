Une légende du ski a trouvé un défaut chez Marco Odermatt

La saison de ski est lancée… Et comment! Après le premier week-end, il y a déjà beaucoup à dire. Voici le récapitulatif du week-end après le début de la Coupe du monde à Sölden.

Marco Odermatt (à gauche) et Aleksander Aamodt Kilde (à droite) sont de bons amis. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren et Mathias Germann

Marco Odermatt contredit Aleksander Aamodt Kilde

Alors que Marco Odermatt a une relation plutôt distante avec Henrik Kristoffersen, le Nidwaldien s'entend très bien avec un autre Scandinave depuis des années: Aleksander Aamodt Kilde. Les deux hommes ne sont toutefois pas d'accord sur un point. Depuis sa violente sortie de piste dans le S d'arrivée à Wengen, Kilde demande aux décideurs de la FIS de prendre des mesures pour ralentir le rythme en descente. Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse à Sölden, Odermatt s'oppose au Norvégien: «Je ne peux pas comprendre cette demande, car dans le sport de haut niveau, le but est d'aller toujours plus vite.»

Pour Marc Girardelli, la victoire d'Odermatt est un honneur

Pour le skieur luxembourgeois Marc Girardelli (cinq victoires au classement général de la Coupe du monde), le triomphe d'Odermatt à Sölden a une signification particulière. «Marco compte maintenant 46 victoires en Coupe du monde, tout comme moi. Pour moi, c'est un immense honneur de pouvoir être sur un pied d'égalité avec un athlète aussi exceptionnel.» De plus, le natif du Vorarlberg, en Autriche, est fier «d'être l'un des derniers à être rattrapé par Marco au classement des vainqueurs de la Coupe du monde».

Girardelli a trouvé le défaut d'Odermatt

Odermatt et Girardelli occupent la cinquième place du classement des athlètes les plus titrés en Coupe du monde. Le recordman, Ingemar Stenmark (86 victoires), le néo-Néerlandais Marcel Hirscher (67), l'Autrichien Hermann Maier (54) et l'Italien Alberto Tomba (50) comptent plus de succès. L'ancien rival de Girardelli, Pirmin Zurbriggen, pense qu'Odermatt sera un jour en tête de ce classement. Girardelli a toutefois découvert un petit défaut d'Odermatt en zappant il y a quelques semaines: «Dans un spot publicitaire pour un fabricant de lunettes, Marco porte un modèle qui, à mes yeux, ne lui convient pas. Je lui ai écrit sur WhatsApp qu'il me rappelait un grand-père avec ces lunettes…»

Marc Girardelli a décelé un défaut chez Marco Odermatt… dans un spot publicitaire pour des lunettes. Photo: Ada Neguer

Wendy Holdener et Stefanie Grob étaient les plus rapides, mais…

Pour Stefanie Grob, l'attente des premiers points de Coupe du monde en slalom géant se poursuit. Pour sa 17e tentative, l'Appenzelloise n'a toujours pas réussi. Pourtant, elle est la plus rapide sur le haut lors de la première manche! Ensuite, elle a commis trop d'erreurs. Wendy Holdener n'a par contre pas réussi un départ sur mesure, terminant 30e. Comme Stefanie Grob, elle a également un meilleur temps de secteur – dans la deuxième manche, dans le secteur le plus bas. «C'était amer à l'arrivée», souffle-t-elle. Holdener va maintenant s'entraîner au slalom pendant deux jours à Schnalstal. On ne sait pas quand elle s'envolera en direction de Levi (FIN) – puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de neige en Laponie. Le slalom aura lieu le 15 novembre.

Wendy Holdener réalise le meilleur temps sur un secteur à Sölden, mais cela ne lui sert pas à grand-chose au final. Photo: Johann Groder/Expa/freshfocus

Saint-Moritz se réjouit de la venue de Shiffrin

Pendant le week-end de Sölden, Mikaela Shiffrin a non seulement confirmé sa bonne forme (4e place), mais aussi sa participation à la Coupe du monde de Saint-Moritz. Elle ne disputera pas les descentes dans les Grisons, mais sera présente sur le super-G du 14 décembre. «C'est là que je verrai où je me situe dans cette discipline. Et voir si j'ai la moindre chance de me qualifier pour les Jeux olympiques», a déclaré l'Américaine. Le contexte: depuis près de deux ans, la skieuse n'a plus fait de vitesse. Robin Miozzari, le chef du comité d'organisation de Saint-Moritz, déclare à Blick: «C'est bien d'entendre que Mikaela a décidé de participer à nouveau au super-G après sa blessure.» Autre fait notable: Shiffrin rencontrera à Saint-Moritz sa compatriote Lindsey Vonn pour la première fois en compétition depuis son retour. Shiffrin compte 101 victoires en Coupe du monde, Vonn 82 – ce qui les place aux première et deuxième places du palmarès.

Mikaela Shiffrin a confirmé sa participation au super-G de Saint-Moritz. Photo: Getty Images

Le combat de Semyel Bissig en Coupe du monde

À l'époque, Semyel Bissig était l'adversaire le plus redoutable d'Odermatt dans le canton de Nidwald. Et à certains moments, tout laissait croire que le skieur de Wolfenschiessen pourrait également tenir tête à celui de Buochs, de trois mois son aîné, au plus haut niveau. Lorsqu'en 2020, Odermatt s'est classé quatrième au slalom géant d'Alta Badia, Bissig s'est classé 13e, à une petite seconde. Comme il ne s'est plus jamais classé dans le top 20 en Coupe du monde depuis, il a été sorti du cadre de Swiss-Ski au printemps dernier. Le jeune homme de 27 ans continue toutefois à se battre de son côté. Et sa qualification pour Sölden, Semyel Bissig l'a obtenue. Sur le glacier de Rettenbach, le pilote Atomic n'a toutefois aucune chance dans sa quête de points en Coupe du monde. Loin lors de la première manche, Semyel Bissig a perdu 4"68 secondes sur le meilleur temps de Marco Odermatt.

Semyel Bissig se bat pour une place en Coupe du monde malgré son exclusion du cadre de Swiss-Ski. Photo: keystone-sda.ch

Le président de la FIS: «Une honte»

Pour une fois, Johan Eliasch a choisi des mots durs. «C'est une immense honte», s'exclame-t-il. De quoi s'agit-il? Le 8 février, les JO accueilleront non seulement la descente, mais aussi le slalom géant parallèle de snowboard. La Tchèque Ester Ledecka s'efforce depuis des mois d'obtenir un report – sans succès. «J'ai beaucoup pleuré», dit celle qui a remporté l'or olympique en 2018 dans les deux épreuves. Ou parviendra-t-elle à participer aux deux courses le même jour? Problème: la course de snowboard se déroule à Livigno (ITA), qui se trouve à quatre heures de route de Cortina. «L'hélicoptère serait une option, mais le temps peut aussi être mauvais – dans ce cas, ce serait impossible», explique Johan Eliasch.

Johan Eliasch (à droite) regrette qu'Ester Ledecka ne puisse pas participer à la descente olympique. Photo: GIAN EHRENZELLER

Le pari laitier des Autrichiens

C'est l'une des interviews les plus légendaires de l'histoire du ski: sous l'emprise de l'alcool, Vincent Kriechmayr a répondu à des questions du présentateur vedette d'ORF Rainer Pariasek en 2021 à Cortina, après avoir remporté la médaille d'or en descente. Son compatriote, Manuel Feller, est lui aussi connu pour s'éclater après des triomphes. C'est pourquoi le pari que les deux «fêtards» ont fait avant le géant de Sölden peut être qualifié d'extraordinaire: le plus lent doit offrir au plus rapide un verre de lait de la laiterie Gmundner.

Contexte? Les parents de Kriechmayr exploitent une ferme dans la région de Linz et Feller ne veut pas boire d'alcool jusqu'à la fin de la saison. On peut toutefois soupçonner le spécialiste technique du Tyrol d'avoir voulu faire passer sa frustration avec une boisson houblonnée après la première course de l'hiver olympique, puisque Feller a été éliminé dès la première manche. En revanche, le spécialiste de vitesse Kriechmayer s'est assuré deux points en terminant 29e et Feller l'a récompensé avec un verre de lait.

Manuel Feller doit offrir du lait à son coéquipier Vincent Kriechmayr. Photo: keystone-sda.ch

Petra Vlhova manque à Mikaela Shiffrin

«Je ne sais pas si je pourrai à nouveau skier un jour», déclarait Petra Vlhova en mai dernier. Sa déchirure du ligament interne et du ligament croisé lui cause encore de gros problèmes, bien qu'elle remonte déjà à presque deux ans. Mais aujourd'hui, la Slovaque s'entraîne à nouveau sur la neige. Son nouvel entraîneur s'appelle Matej Gemza – il a remplacé le Tessinois Mauro Pini – et celui-ci sait qu'il ne peut rien précipiter. «Elle nous manque à tous, y compris à moi», a déclaré Shiffrin avant le géant de Sölden. Vlhova pourra-t-elle défendre son titre olympique de slalom de Pékin (Chine) à Cortina en février prochain? «J'aimerais bien y être», a-t-elle glissé. La question reste donc ouverte.

Petra Vlhova (derrière, bonnet orange) manque cruellement au cirque du ski, notamment à sa grande concurrente Mikaela Shiffrin. Photo: AFP

Que pensait Lara Gut-Behrami lors de la chute de Federica Brignone?

Les skieurs et skieuses devraient-ils encore participer aux championnats nationaux après une longue saison? La présence de stars de haut niveau permet à de nombreux jeunes athlètes de voir de près leurs idoles – et ils peuvent en outre obtenir de meilleurs points FIS. Dans le cas de Federica Brignone, les championnats d'Italie ont toutefois tourné au cauchemar, avec une grave blessure au genou. «Je me suis sentie obligée d'y participer, en tant que star, pour la prochaine génération», a raconté la championne en titre du classement général de la Coupe du monde à Sölden. Mais elle ne regrette rien. Ce à quoi le président de la FIS a répondu: «Merci de participer aux championnats nationaux. C'est important pour les jeunes skieurs.» Et Lara Gut-Behrami? Assise à quelques mètres de là. À quoi pensait-elle? Depuis 2013, elle n'a plus participé aux championnats suisses.