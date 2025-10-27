Marco Schwarz est de retour sur un podium de Coupe du monde après près de deux ans. Le deuxième du géant de Sölden a eu du mal à retenir ses larmes après la course. Son rival Marco Odermatt lui a adressé des compliments chaleureux.

En larmes, ce skieur autrichien a reçu les félicitations de Marco Odermatt

Marco Schwarz a retrouvé les joies du podium en Coupe du monde. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

«Peut-on dire: Blacky is back?», demande le journaliste autrichien Rainer Pariasek à Marco Schwarz. Le skieur répond: «Oui, bien sûr.» Mais la star doit s'arrêter un instant. Ses yeux deviennent humides et sa voix tremble légèrement.

Le trentenaire est submergé par l'émotion après sa deuxième place au slalom géant de Sölden. «C'était dur l'année dernière. Une période très difficile et douloureuse», confie-t-il.

Le champion du monde de combiné en 2021 s'était déchiré le ligament croisé et le ménisque du genou droit lors de la descente de Bormio fin décembre 2023, avec des dommages au cartilage. Il a été contraint à une pause de près d'un an avant de revenir le 15 décembre 2024. Depuis, sur les 15 courses de Coupe du monde auxquelles il a participé, il s'est classé cinq fois dans le top 10, sans jamais retrouver le podium.

«J'ai beaucoup lutté contre moi-même»

Jusqu'à ce dimanche. C'est son premier top 3 depuis sa victoire au slalom de Madonna di Campiglio en 2023, cinq jours avant son terrible accident. «C'était mentalement difficile. J'ai beaucoup lutté contre moi-même et je me suis mis une pression énorme pour revenir», explique le sextuple vainqueur en Coupe du monde, les larmes aux yeux. «Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à traverser cette épreuve.»

Marco Schwarz est simplement heureux – et un peu surpris : «Oui, la préparation a été bonne, mais je n'ai jamais été parmi les plus rapides.» En course, il parvient cependant toujours à se surpasser.

L'hommage d'un Marco à l'autre

Retour d'un duel attendu avec Marco Odermatt? L'Autrichien répond: «Tout le monde le souhaite, moi aussi.» Mais il faudra attendre de voir sa performance en slalom, car «il faut lutter dans trois disciplines».

Le Nidwaldien s'exprime lui aussi sur les antennes de l'ORF ce dimanche, lui qui a gâché la fête à domicile des Autrichiens avec sa victoire. Il tient à féliciter son homonyme: «Marco est définitivement de retour et je le félicite. C'est un excellent skieur et une personne formidable.» Et il en est certain : «Après ces deux années difficiles, les duels passionnants recommenceront probablement.»