Marco Odermatt a un nouveau partenaire: Visilab, leader de l'optique en Suisse. En exclusivité pour Blick, le champion explique pourquoi il a choisi cette marque et dévoile son rapport à la Suisse romande.

Blick Sport

Le meilleur skieur du monde prend soin de ses yeux! Leader de l’optique en Suisse, Visilab s’est associé avec Marco Odermatt (28 ans), quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. L’occasion pour Blick de poser quelques questions au Nidwaldien, notamment concernant son rapport à la Suisse romande, alors que la saison de ski démarre ce week-end en Autriche, à Sölden.

Marco Odermatt, à quel point vos yeux sont-ils importants en course?

Avoir une bonne vue, c’est indispensable. Et je dois dire que j’y attache une importance particulière depuis très longtemps. Je crois avoir été un des premiers skieurs à véritablement exercer cet aspect spécifique et primordial pour une bonne coordination. Tu peux être bien physiquement et mentalement, mais si ta vision n’est pas au top, tu n’arriveras à rien. Les yeux commandent tout. Et c’est encore plus vrai en ski lorsque les conditions changent tout le temps, que ce soit au niveau de la luminosité ou de la météo.

Vous avez été un des premiers, vous dites?

Bon, on ne peut jamais vraiment savoir ce que les autres travaillent dans leur coin. Mais en tout cas, je n’avais jamais entendu quelqu’un d’autre le pratiquer avant moi (rires). J’ai toujours été conscient assez vite de la nécessité de porter une attention accrue à ma vue.

Photo: Sven Thomann

Avez-vous besoin de lunettes dans la vie de tous les jours?

Non, pas encore. Mais tout le monde autour de moi en a dans ma famille, que ce soient mes parents ou ma sœur. Moi, pour l’instant, ça va, mais il y a déjà des signaux qui me font dire que dans quelques années, ce sera mon tour.

Vous avez choisi Visilab comme partenaire opticien. A quel point est-ce important pour vous de privilégier les marques suisses?

Ce n’est pas une condition sine qua non, mais c’est vrai que c’est un point important. En associant mon nom et mon image à une marque suisse, je suis en général tranquille: l’éthique, le professionnalisme, la qualité et tout ce qui en découle correspondent à mes valeurs et à ce que je veux transmettre de moi.

Marco Odermatt fait confiance à Visilab En accordant sa confiance à Visilab, le quadruple vainqueur du classement général reconnaît l’expertise des opticiens, engagés à prendre soin de sa vue sur le long terme. «Nous sommes fiers de collaborer avec Marco Odermatt. Visilab se définit avant tout comme un partenaire de confiance, présent aux côtés des Suisses à chaque étape de leur vie depuis plusieurs générations. Notre force repose sur notre sérieux, la constance de notre service et l’attention portée à chaque client», confie Jasmin Aziz, CEO de VisilabGroup. Sur les supports visuels de la campagne Visilab, Marco Odermatt apparaît avec les lunettes Ray-Ban Meta, une monture ultra-technologique qui lui permet de filmer, d’écouter de la musique et de rester connecté en temps réel. En accordant sa confiance à Visilab, le quadruple vainqueur du classement général reconnaît l’expertise des opticiens, engagés à prendre soin de sa vue sur le long terme. «Nous sommes fiers de collaborer avec Marco Odermatt. Visilab se définit avant tout comme un partenaire de confiance, présent aux côtés des Suisses à chaque étape de leur vie depuis plusieurs générations. Notre force repose sur notre sérieux, la constance de notre service et l’attention portée à chaque client», confie Jasmin Aziz, CEO de VisilabGroup. Sur les supports visuels de la campagne Visilab, Marco Odermatt apparaît avec les lunettes Ray-Ban Meta, une monture ultra-technologique qui lui permet de filmer, d’écouter de la musique et de rester connecté en temps réel. Plus

Visilab est présent dans toute la Suisse, vous avez donc votre visage sur les affiches en Suisse romande aussi. Quel est votre rapport avec la partie francophone du pays?

Il se fait principalement via mes coéquipiers romands, qui sont aussi des amis. On a vraiment une superbe ambiance en équipe de Suisse, sur et en dehors de la piste. La compétition n’empêche pas de passer des bons moments ensemble et je suis proche d’Alexis Monney et de Justin Murisier, par exemple. Ce sont vraiment des types super.

Vous appréciez la Suisse romande?

Je connais un peu Lausanne et je sais que beaucoup de régions sont magnifiques. Il suffit d’aller de Lausanne à Montreux sur l’autoroute pour être émerveillé. Mais je ne peux pas vous dire que je connais bien la Suisse romande, ce serait mentir. Déjà, je ne parle pas assez bien français et je ne passe sûrement pas autant de temps que je voudrais dans votre coin de pays. Je le regrette, mais c’est comme ça aujourd’hui, mon emploi du temps est assez serré je dois dire.

Que serait une saison réussie pour vous cet hiver?

C’est toujours délicat de répondre à cette question. Bien sûr que j’ai envie de gagner le plus de courses possible, mais cela dépend de tellement de paramètres… J’ai l’impression que je suis en forme, je me suis bien préparé et je suis chaud pour ce début de saison! J’ai envie de gagner des globes, ainsi que les courses mythiques. Mais bien sûr, on est dans une année olympique et c’est quelque chose qui compte énormément. Donc à votre question, je répondrai: gagner le plus de trophées possible, avec un accent sur les Jeux.