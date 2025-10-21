Le champion de ski Marco Odermatt prolonge son contrat avec Stöckli jusqu'en 2030. Cette collaboration fructueuse, débutée en 2010, a déjà permis au Nidwaldien de remporter de nombreux titres prestigieux avec le fabricant lucernois.

1/5 Marco Odermatt et Stöckli entretiennent une relation fructueuse depuis 2010. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

«Pour moi, la décision a été simple: Stöckli, c’est comme une famille.» C’est par ces mots que Marco Odermatt est cité dans le communiqué de presse du fabricant de skis, qui annonce la prolongation de son contrat jusqu’en 2030. La poursuite de cette collaboration allait de soi – et ce n’est guère surprenant au vu du succès de ce partenariat.

Depuis 2010, le Nidwaldien skie sur les lattes de la marque lucernoise. Autrement dit, tous ses triomphes en Coupe du monde ont été réalisés avec ce matériel. Quatre gros et neuf petits globes de cristal, trois médailles d’or mondiales, une médaille d’or olympique et 45 victoires en Coupe du monde: tel est le bilan actuel de cette «symbiose», comme l’avait qualifiée en avril le CEO de Stöckli, Marc Gläser, lors d’une conférence de presse.

Découverte de la marque grâce à un ami

Marco Odermatt avait d’ailleurs raconté à cette occasion comment tout avait commencé. Dans son enfance, il utilisait des skis Rossignol. Mais avec le temps, il avait le sentiment de stagner. Jusqu’au jour où il a emprunté les skis Stöckli de son ami Kean Mathis. «A l’entraînement, j’étais soudain 1,5 seconde plus rapide», se souvient-il. De quoi le convaincre d’utiliser la même paire pour la course suivante: «J’ai gagné. C’était ma meilleure course de la saison. Depuis ce jour-là, je skie uniquement avec des Stöckli.»

Un changement de marque a-t-il déjà été envisagé? Probablement pas, même si le Suisse aurait sans doute pu obtenir de meilleures offres ailleurs. «Cette proximité et cette confiance me donnent la sécurité nécessaire pour me concentrer pleinement sur le sport», déclare Odermatt dans le communiqué. En avril, il avait déjà souligné combien le matériel influençait sa manière de skier: «J’ai développé un style qui dépend en partie de l’équipement.»

Un partenariat exemplaire

Chez Stöckli, l’enthousiasme est réciproque. Marc Gläser se réjouit d’avoir en Marco Odermatt «un parfait ambassadeur de la marque» et salue sa «personnalité exceptionnelle». L’engouement autour de la star suisse se fait d’ailleurs sentir dans les rangs de la relève, comme il l’avait confié en début d’année au «Tages-Anzeiger»: «Si un enfant skie avec des Stöckli, il y a de grandes chances qu’il continue plus tard avec nos skis.»

Ces dernières semaines, des rumeurs avaient circulé sur une possible retraite anticipée de Marco Odermatt, en raison de la charge importante liée à ses participations dans trois disciplines. Mais la prolongation de son contrat est désormais un message clair : le champion veut continuer – au moins jusqu’en 2030.

«Ensemble, nous avons déjà accompli beaucoup, et je suis convaincu que de nombreux succès suivront encore», affirme Marco Odermatt. Le prochain pourrait d’ailleurs survenir dès dimanche, lors du slalom géant d’ouverture de la saison à Sölden.