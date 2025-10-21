Le skieur français Cyprien Sarrazin révèle les détails de sa grave chute à Bormio en décembre dernier. Victime d'une hémorragie cérébrale, il a subi une opération délicate et perdu beaucoup de sang. Malgré tout, il envisage un retour en Coupe du monde.

1/7 «C'était vraiment très, très, très proche», dit Cyprien Sarrazin. Photo: AFP

Ramona Bieri et Cédric Heeb

Cyprien Sarrazin avait entamé la dernière saison de ski comme l’un des plus sérieux rivaux de Marco Odermatt dans les disciplines de vitesse. Mais tout a basculé le 27 décembre dernier. Lors d’un entraînement de descente à Bormio, le Français a été victime d’une lourde chute, provoquant une hémorragie cérébrale et d’autres blessures graves. Du jour au lendemain, il ne se battait plus contre le chronomètre, mais pour sa vie.

«J’étais beaucoup plus proche de la mort que je ne le pensais au départ», confie Cyprien Sarrazin dans une interview à la «Krone». «C’était vraiment très, très, très proche». Jusqu’à présent, le public ignorait l’ampleur exacte de ses blessures, car le skieur n’avait jamais révélé tous les détails de son traitement. Il ne le fera peut-être jamais entièrement, mais il tient aujourd’hui à raconter son histoire. «Personne ne sait exactement quel genre d’opération j’ai subie», dit-il. Selon lui, elle relevait presque du «miracle».

Une opération hors du commun

Pour la première fois, Cyprien Sarrazin est revenu sur cette intervention dans un entretien accordé à «Welt». Il y explique pourquoi il parle d’un miracle. L’hémorragie cérébrale avait provoqué un hématome sous-dural. «Pour éliminer le saignement, les médecins ont découpé mon crâne au laser. Le trou avait la taille de trois cartes de crédit», raconte-t-il. L’opération a duré six heures. «J’avais une énorme cicatrice du front à l’oreille, ce qui me donnait l’air d’un viking.»

Au total, il aurait perdu «deux ou trois litres de sang» lors de sa chute. Les médecins ont également dû refermer un petit trou dans son crâne à l’aide d’une plaque métallique. «L’autre jour, en sortant de ma voiture, j’ai heurté un poteau métallique et ça a fait 'stiiiing'. La peau reste parfois accrochée à cette plaque, c’est un peu désagréable», raconte-t-il avec humour. Avant d’ajouter, plus grave: «J’ai compris que j’avais échappé de peu à la mort.»

«J’ai eu énormément de chance»

Le Français ne se souvient ni de sa chute ni des jours qui ont suivi. «Je n’ai pas vécu les moments les plus terribles. Je ne m’en souviens pas. Ma famille, elle, les a vécus à ma place», explique le double vainqueur de Kitzbühel 2024 dans l’émission «Sport und Talk aus dem Hangar-7». Peu après son opération, il a tout de même voulu revoir les images de sa chute. «Mais j’éteignais toujours avant la fin», avoue-t-il. Ce n’est que récemment qu’il a réussi à regarder la vidéo jusqu’à son terme. «Que je sois encore là aujourd’hui, sans trop de séquelles, c’est une immense chance.»

Physiquement, il estime être à 50% de son niveau d’avant l’accident. Pourtant, il croit fermement à un retour en Coupe du monde, même s’il sait qu’il manquera la saison olympique. La détermination, elle, est intacte: «Je veux revenir et revivre ces émotions», affirme-t-il. Et de conclure, lucide et reconnaissant: «J’avais un joker et je veux l’utiliser du mieux possible. Parce qu’on n’a qu’un seul joker dans la vie.»