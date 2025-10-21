Marco Odermatt, champion du ski alpin suisse, signe un contrat jusqu'en 2030 avec son équipementier Stöckli. Cette décision met fin aux rumeurs d'une retraite précoce!

1/5 Quelques jours avant le début de la saison, Marco Odermatt envoie un signal particulier. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Depuis plusieurs années, une rumeur persiste autour de Marco Odermatt. Certains initiés affirment que l’athlète du canton de Nidwald pourrait mettre un terme à sa carrière aussi tôt que Pirmin Zurbriggen, en raison notamment de l’énergie colossale qu’il dépense sur chaque course. Pour mémoire, le Valaisan avait pris sa retraite sportive en 1990, peu après son 27e anniversaire.

Au printemps dernier, Marco Odermatt a décroché pour la quatrième fois le grand globe de cristal et fêté ses 28 ans il y a tout juste deux semaines. Faut-il vraiment craindre qu’il mette un terme à sa carrière au printemps prochain, après une éventuelle victoire en descente sur la «Streif» et une médaille d’or olympique, une fois tous les grands titres du ski alpin conquis?

Jusqu’à présent, l’homme aux 45 victoires individuelles en Coupe du monde est toujours resté évasif lorsqu’on l’interrogeait sur la durée de sa carrière. Mais à cinq jours du coup d’envoi de la Coupe du monde à Sölden, le champion du monde en titre de super-G a envoyé un signal fort: un nouveau contrat signé avec son fournisseur de skis, Stöckli.

Un contrat jusqu’en 2030

Dans le monde du ski alpin, les athlètes signent généralement des contrats de deux ans avec leurs équipementiers. Mais Marco Odermatt a prolongé son partenariat avec le fabricant de skis de l’Entlebuch jusqu’en 2030. Il est donc clair que l’athlète compte poursuivre sa carrière au moins jusqu’à ses 33 ans!

Le chef de course de l'équipementier, Marc Gisin, s’en réjouit: «Dans ma position, je ne peux rien imaginer de mieux que de travailler avec Marco. Même s’il fait partie des plus grands noms de l’histoire de ce sport, il reste d’une grande simplicité dans ses relations.» Et d’ajouter: «Il est extrêmement droit et témoigne beaucoup de respect envers ses collaborateurs. Mais il dit aussi très clairement quand quelque chose ne lui convient pas. J’apprécie énormément cette qualité, car au final, on ne peut progresser que si les problèmes sont abordés franchement.»

Une préparation idéale

La préparation de Marco Odermatt pour la nouvelle saison s’est déroulée sans accroc. «Les derniers mois ont été presque parfaits pour nous», confirme son entraîneur en géant, Helmut Krug. «Au Chili, notamment, nous avons bénéficié pendant trois semaines de conditions exceptionnelles, dont Marco a pleinement tiré profit. Il a skié à un niveau extrêmement élevé.»

L’entraîneur a également été impressionné par le sérieux de son protégé après le retour d’Amérique du Sud: «Après le camp intensif à El Colorado et La Parva, je pensais que Marco lèverait un peu le pied. Mais quand je l’ai appelé peu après son retour, il était déjà à fond dans son entraînement d’endurance. C’est exactement ce qui le distingue d’une grande partie de la concurrence.»

Un nouveau chef pour le service de vitesse

L’équipe de Marco Odermatt comptera une nouveauté cet hiver olympique. Jusqu’au printemps dernier, l'Autrichien Chris Lödler était le principal responsable du service skis du champion olympique de slalom géant. Souhaitant réduire ses déplacements pour des raisons familiales, il a été remplacé dans ce rôle par Ivo Zihlmann, originaire d’Entlebuch, nommé chef du service de vitesse d’Odermatt par Marc Gisin. Chris Lödler continuera toutefois de s’occuper du quadruple sportif suisse de l’année pour la discipline du slalom géant.