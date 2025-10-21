Marcel Hirscher absent pour l'ouverture de saison

Marcel Hirscher, octuple vainqueur de la Coupe du monde, ne participera pas au géant d'ouverture à Sölden dimanche. Son absence est due à une maladie récente, survenue après sa rééducation suite à une rupture des ligaments croisés.

Si sa rééducation s'est bien déroulée, Marcel Hirscher a toutefois connu quelques ennuis de santé ces deux dernières semaines. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Marcel Hirscher ne sera pas au départ du géant d'ouverture de saison dimanche à Sölden. Son absence a été communiquée par l'entremise de son sponsor Red Bull, lundi soir sur Servus TV.

«Il ne prendra malheureusement pas le départ. La rééducation s'est super bien passée, tout semblait aller bien, mais il a malheureusement été malade ces deux dernières semaines et demie», a déclaré Patrick Riml, chef de projet chez Red Bull.

Rupture des ligaments croisés

Il faisait ainsi référence aux jours d'entraînement manquants en conséquence pour le Néerlandais d'adoption de 36 ans, octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde.

Marcel Hirscher n'avait effectué ses premiers virages sur neige que début septembre, soit neuf mois après sa rupture des ligaments croisés.