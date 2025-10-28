La star du ski Marco Odermatt célèbre un double triomphe pour le début de la saison: après sa victoire lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden, il domine également le classement du cinéma.

1/5 Marco Odermatt ne réalise pas seulement un début de saison parfait sur la neige. Photo: keystone-sda.ch

Benjamin Gwerder

D'abord sur les pistes, il met ses adversaires en échec, et maintenant sur le grand écran ! La star du ski Marco Odermatt (28 ans) ne démarre pas seulement la nouvelle saison en fanfare sur le plan sportif, il fait aussi sensation au cinéma.

Le nouveau documentaire sportif Downhill Skiers, qui suit Odermatt et d'autres stars du ski comme Dominik Paris, Aleksander Aamodt Kilde, Cyprien Sarrazin et Vincent Kriechmayr tout au long de la saison passée, est actuellement le film le plus vu de Suisse ! Depuis sa sortie le 23 octobre, près de 18 000 fans se sont déplacés pour découvrir de près ces casse-cou. Selon les réalisateurs, le film s’est hissé à la première place du box-office suisse.

Un film déjà projeté à Buochs, le village d’Odermatt

Dans le village de 5500 habitants de Buochs (NW), patrie d’Odermatt, le film est à l’affiche depuis une semaine de plus que dans tous les autres cinémas. Le théâtre local a été reconverti en salle de cinéma spécialement pour l’occasion.

Kobi Barmettler, qui gérait autrefois le cinéma dans l’actuel théâtre, raconte à la SRF: «Quand j’ai vu la bande-annonce, j’ai su que je devais montrer ce film au cinéma de Buochs».

Sans perdre de temps, il a contacté les producteurs avec un concept et réuni les équipes nécessaires: «Nous avons passé quatre nuits à installer l’écran et le système sonore», précise-t-il.

Les côtés lumineux et sombres du ski

Downhill Skiers n’est pas un simple documentaire sur la descente: le film explore ce que signifie repousser sans cesse ses limites. Odermatt et ses collègues ouvrent les portes de leur monde, montrent les chutes, les doutes, mais aussi la magie du moment où tout s’accorde et où les carres accrochent parfaitement la neige.

Actuellement, le film est projeté dans plus de 65 cinémas à travers le pays. Marco Odermatt lui-même a déjà vu le documentaire à deux reprise: après l’avant-première au Festival du film de Zurich, il a également assisté à la première mondiale à Vienne, accompagné des autres protagonistes.