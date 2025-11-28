Trop fort pour jouer en Suisse, Erik Brännström?

Le défenseur sudéois du Lausanne HC a marqué les esprits - et des buts - mercredi soir lors de la victoire de son équipe contre Langnau. Depuis le début de saison, Erik Brännström paraît patiner dans une autre dimension. Va-t-il rester en Suisse?

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Impressionnant. Il va à coup sûr dominer le championnat de Suisse.» Lorsque l'on fait des affirmations avant la saison, toutes ne vieillissent pas aussi bien que celle concernant Erik Brännström. Et après le match de mercredi, cette affirmation n'a jamais paru aussi juste. À trois reprises, le Suédois a transpercé la défense de Langnau pour marquer un triplé, son premier chez les pros. Tous les spectateurs présents dans la Vaudoise aréna sont repartis avec une conviction: Ce joueur est presque trop fort pour le championnat de Suisse.

Et le principal intéressé, qu'en pense-t-il? «Est-ce que je suis trop fort pour la National League? Je ne dirais pas ça, non.» Ses performances depuis le début de saison disent peut-être le contraire avec 12 buts et 12 passes décisives à son actif. Se voit-il tenter à nouveau sa chance en NHL après avoir déjà passé plusieurs années à patiner après son rêve. Logiquement, il ne ferme pas la porte. Mais il ne l'ouvre pas forcément non plus. «La question ne se pose pas maintenant. Je joue à Lausanne et je m'y sens bien.»

Sur la tribune de la Vaudoise aréna, de nombreux scouts de NHL étaient présents. Ils étaient probablement là pour scruter Jiri Felcman ou Basile Sansonnens, deux jeunes espoirs. Mais il y a fort à parier qu'ils ont dû rédiger une petite note concernant le No 26 des Lions. Probable qu'ils aient également remarqué ses limites défensives, celles qui l'ont empêché de faire une carrière en Amérique du Nord à la hauteur de son talent en zone d'attaque.

Retour à une vie plus tranquille

Une aubaine pour le Lausanne HC et John Fust. Le directeur sportif l'a signé pour trois ans. Est-ce son plus gros coup depuis qu'il est directeur sportif des Lions? Il est embarrassé par toute la lumière autour de son joueur. «Lorsque nous l'avons annoncé, on ne parlait pas ainsi de lui, rigole-t-il. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Mais c'est sûr que c'est un joueur avec un potentiel offensif qu'on n'a probablement jamais vu à Lausanne.» Difficile de lui donner tort après le récital de mercredi soir.

Tous les fans du LHC sont forcément inquiets de voir leur nouvelle étoile filer rapidement. Erik Brännström se veut tout de même rassurant: «C'est le but de tout joueur de hockey, non? Mais j'aime tout de ma nouvelle vie, ici à Lausanne. Sur la glace, je prends beaucoup de plaisir. Mais c'est également le cas en dehors.» Il a surtout retrouvé une stabilité en Europe.

La saison dernière, il a été échangé à trois reprises de Vancouver à New York puis à Buffalo. Il a porté les maillots des Vancouver Canucks (NHL, 28 matches), des Abbotsford Canucks (AHL, 8 matches), du Wolf Pack d'Hartford (AHL, 6 matches) et des Rochester Americans (AHL, 13 matches). Impossible de faire saison plus mouvementée que sa dernière outre-Atlantique. «D'être en Europe, c'est également super pour ma famille, précise-t-il. C'est surtout agréable d'être sur le même fuseau horaire que toute ma famille. Comme mon père regarde tous les matches, c'est plus agréable pour lui d'être devant la télévision à 19h45 plutôt qu'à 2 heures du mat' (rires).»

Geoff Ward est conquis

Derrière le banc, c'est Geoff Ward, expérimenté coach au long passé en NHL, qui gère le joueur. «C'est un gars hyper compétitif qui joue très bien offensivement, nous a-t-il précisé. Tout le monde connaît la tendance de ces joueurs hyper doués offensivement. Il sent les coups mieux que personne. Mais ce qui me plaît, surtout, c'est qu'il progresse défensivement depuis le début de saison.»

Comment explique-t-il le fait qu'il n'ait jamais réussi à s'établir en NHL? «Au niveau du talent, il aurait sa place en NHL. Il doit progresser sur une ou deux petites choses, mais honnêtement il est prêt à repartir selon moi. Je pense qu'il en est conscient et qu'il y travaille.» Et les clubs, ne sont-ils pas conscients de sa valeur? «Si, ils le sont. Tout le monde ne parle que de son talent offensif. Et certaines équipes se disent qu'il n'a pas d'autre aspect à son jeu. Et ce sont ces choses qui le bloquent.»

«Un talent spécial»

Le coach en est convaincu: Il ne lui manque pas grand-chose pour repartir. «Il suffit d'une organisation qui lui fasse confiance. Je prendrais l'exemple de François Beauchemin. À 25 ans, c'était toujours un défenseur de AHL en qui personne n'a jamais cru. Dès qu'une franchise lui a donné un contrat, il a fini par disputer près de 1000 matches de NHL. C'est souvent une question de circonstances.»

On l'a compris, Geoff Ward est conquis. De là à avoir peur de le voir partir? «Jamais je ne bloquerai un joueur qui a une ambition élevée. Nous, en tant que club, nous avons pour objectif de permettre à nos joueurs de réaliser leur plein potentiel.» La remarque vient de Geoff Ward, coach des Lions. Questionné sur ses nombreuses relations en Amérique du Nord, le technicien détaille: «Si l'on m'appelle, je vais dire tout le bien que je pense de lui.» On lui conseille de ne pas trop en dire quand même histoire de ne pas le perdre l'été prochain. «Mais il faut être honnête et dire la vérité, rigole-t-il franchement à la boutade. Il a vraiment un talent spécial.»

Et pour le moment, ce sont les fans du Lausanne HC qui ont la chance d'en profiter.