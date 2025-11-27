Le capitaine du Lausanne HC était sur la glace mercredi pour la rencontre face à Langnau. La veille pourtant, il y avait de quoi s'inquiéter pour Damien Riat en fin de match contre Rapperswil.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si le festival d'Erik Brännström a attiré toute la lumière mercredi soir lors du match Lausanne - Langnau, il y a un autre joueur qu'il serait bon de mettre en avant: le capitaine Damien Riat. Car sa présence sur la feuille de match n'était de loin pas acquise. Il est rentré blessé de Rapperswil où il s'est sacrifié en fin de match pour permettre à son équipe de conserver son avantage d'un but. Son tir bloqué a certes assuré la victoire lausannoise. Mais il a également forcé le No 9 à devoir serrer les dents.

Sur le moment, on pouvait penser qu'il avait reçu le shoot dans le pied. «Heureusement que ce n'était pas le cas, rigole-t-il 24 heures plus tard. Si je l'avais pris sur le pied, il aurait probablement été cassé. Non, je l'ai reçu sur l'extérieur du genou.» C'est moins grave? «Oui, quand même. Un nerf a été touché et en revenant sur le banc, je ne sentais plus ma jambe. Cela m'est déjà arrivé par le passé d'avoir les fourmis comme ça. C'est inconfortable.»

Dur au mal, l'international n'a pas paniqué alors qu'il aurait légitimement pu être en droit de le faire. «Plus le temps passait et plus j'avais à nouveau quelques sensations, précise-t-il. Mais ce n'est que ce matin (ndlr mercredi) que j'ai pu tester pour voir comment cela allait.» Au réveil, il ne savait pas encore s'il serait en mesure de mettre les patins le soir-même pour la réception de Langnau. «Mais ce qui m'a rassuré, c'est que les tests réalisés par les physios semblaient positifs.»

«Ne pas jouer? Pas une option!»

Il a donc décidé de chausser les patins pour le décrassage matinal. «Je ne dirais pas que c'était agréable, rigole-t-il. Mais cela se passait correctement. C'était tout de même assez rassurant. J'ai évidemment un gros hématome, mais les médecins ont fait en sorte de me mettre dans les meilleures conditions possibles pour jouer. Ils ont vraiment bien géré cette situation avec de la glace. Beaucoup de glace (rires).»

En soirée, il était donc sur la glace à tenir son rôle comme d'habitude. «À mesure que tu deviens chaud, tu oublies la blessure, précise-t-il. Les antidouleurs ont fait le reste pour que je puisse tenir ma place. Cela fait partie du hockey de jouer en étant blessé.» Lausanne va désormais avoir quelques jours sans match puisque le prochain n'a pas lieu avant dimanche. «Cela va clairement me faire du bien pour récupérer», précise-t-il. A-t-il hésité à disputer la rencontre face à Langnau? «Non, ce n'était pas une option. Si les médecins m'avaient dit de ne pas jouer, je les aurais évidemment écoutés. Mais dès qu'ils m'ont donné le feu vert, je ne me suis même pas posé la question. Ma place était sur la glace.»