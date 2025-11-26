Le Lausanne HC a dominé les Langnau Tigers 6-4 grâce à un Erik Brännström de gala avec trois buts à son compteur. Les Lions consolident leur deuxième place.

Erik Brännström (No 26) a ouvert la marque pour le Lausanne HC Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quel joueur! Quel match! Quel solo pour le 1-0! Quel missile pour le 2-0! Et quel plomb pour le 5-4! Difficile de ne pas tomber dans l'exagération (en est-ce d'ailleurs vraiment?) lorsque l'on parle d'Erik Brännström, surtout lorsque celui-ci réalise un récital comme ce mercredi soir face aux Langnau Tigers. Le défenseur suédois, qui paraît largement trop fort pour la National League, a livré une prestation XXL pour ce deuxième match de la semaine des Lausannois. Jugez plutôt.

Après un début de match assez moyen des hommes de Geoff Ward et quelques actions emmentaloises (Rohrbach, Lapinskis ou Baltisberger), Erik Brännström s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. L'ancien joueur de... Langnau (saison 2020/2021) a tout d'abord réalisé un solo dont il a le secret pour ouvrir la marque. À l'origine de l'action, il s'est retrouvé à sa concrétisation pour permettre à son équipe de freiner quelque peu les ardeurs adverses (12e, 1-0).

À la 22e, on aurait pu croire que c'était à nouveau Brännström, le défenseur qui s'est projeté vers l'avant pour mettre le feu dans la défense bernoise. Mais Basile Sansonnens s'est dit qu'il avait tout intérêt à s'inspirer du meilleur joueur du LHC. Son centre pour Jason Fuchs aurait mérité de compter comme une passe décisive. Problème? Son coéquipier s'est heurté à un Robin Meyer très inspiré en la circonstance. L'immense arrêt du gardien adverse n'a fait que retarder l'échéance.

Un plomb en or

Comme tout alchimiste qui se respecte, Erik Brännström a transformé le plomb en or peu avant la mi-match. Son tir surpuissant de la ligne bleue n'a été freiné qu'avec peine par le filet du but de Langnau (28e, 2-0). Quelques instants plus tôt, Dario Allenspach s'était présenté seul face à Connor Hughes et avait l'égalisation au bout de la palette. Mais le gardien lausannois a tenu bon. Dans la foulée, la rencontre était pliée.

Pour éviter toute mauvaise surprise, Sami Niku s'est dit qu'il n'allait pas demeurer en reste. Sur un puck récupéré en zone offensive, le défenseur finlandais a, lui aussi, trouvé le chemin du but de Robin Meyer (33e, 3-0). Alors que l'on se dirigeait vers une démonstration, Andre Petersson est parvenu à tromper Connor Hughes à bout portant. Solide jusqu'à présent, le dernier rempart du LHC a sûrement dû se dire qu'il aurait pu faire mieux sur ce coup.

Revanche dès dimanche

Cette réussite n'a pas changé grand-chose à la suite de cette rencontre puisque Théo Rochette a redonné trois longueurs d'avance à son équipe dès la 38e minute en se présentant seul face à Robin Meyer (38e, 4-1). L'ultime période n'a d'ailleurs rien changé à l'issue de la rencontre malgré une très grosse frayeur tardive. Le but de l'ancien lausannois Harri Pesonen en supériorité numérique (48e, 4-2) a relancé les visiteurs qui sont revenus à 4-3 par Andre Petersson à cinq minutes de la sirène finale (55e) alors que Robin Meyer avait quitté sa cage. C'est à nouveau avec un homme de plus sur la glace que les Langnau Tigers ont égalisé par Santtu Kinnunen (57e, 4-4).

Mais comment ce récital d'Erik Brännström pouvait-il se terminer autrement que par un but... d'Erik Brännström. C'est un nouveau coup de canon du No 26 qui a permis aux Lions de marquer le 5-4 en supériorité numérique en toute fin de rencontre (59e, 5-4). Quelques secondes plus tard, le toujours aussi précieux Ahti Oksanen assurait la victoire dans la cage vide (6-4).

Avec ces six points récoltés en deux jours, le Lausanne HC consolide sa deuxième place au classement de National League. Les Lions vont désormais bénéficier de quelques jours de congé puisqu'ils ne disputeront pas de match avant dimanche prochain et un déplacement à... Langnau. Les Tigers, eux, affronteront Zurich samedi soir pour se mettre en jambes.