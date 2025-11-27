Erik Brännström: «Je n'avais jamais marqué de triplé en pro»

Erik Brännström a offert à Lausanne une soirée dont on reparlera longtemps avec un triplé salvateur au terme d’un match fou face à Langnau. Retour avec le héros du soir qui a eu une pensée pour son père, devant la télévision.

Erik Brännström a marqué trois buts face à Langnau. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

En se promenant dans les travées de la Vaudoise aréna, il suffisait de tendre l'oreille à gauche et à droite pour n'entendre qu'un seul nom: Erik Brännström. Après le récital du défenseur suédois face à Langnau, difficile de faire autrement que de parler de celui qui a crevé l'écran avec un triplé. D'ailleurs, de quand date son dernier? «J'étais encore gamin, rigole-t-il. Je pense en avoir marqué chez les juniors. Mais chez les pros, je n'avais jamais inscrit de triplé. C'est une première pour moi.»

Et quelle première! Alors que Langnau est revenue de 4-1 à 4-4 en fin de match, le défenseur offensif a trouvé une troisième fois la faille en plaçant une mine de la ligne bleue au bon endroit. «Les bonnes équipes trouvent toujours un moyen de gagner, remarque-t-il. C'est forcément spécial de marquer trois fois dans ces circonstances.»

D'ailleurs, onze de ses douze buts ont été inscrits à domicile. «Ah oui? Je ne m'étais pas rendu compte», rigole-t-il. Comment Erik Brännström explique-t-il cette statistique tout de même particulière? «Franchement? Je ne sais pas. Bien sûr, j'ai énormément de plaisir à jouer devant notre public qui nous pousse et nous rend meilleurs. Mais ceci mis à part, je n'ai pas l'impression de jouer un autre jeu à l'extérieur. Je suis un arrière qui va toujours beaucoup créer et se projeter vers l'avant. Que l'on soit à la maison ou à l'extérieur. J'espère qu'à un moment donné, je vais produire également à l'extérieur.»

«Les matches à 19h45 sont bons pour ma famille»

Sur le torse, il arbore un t-shirt de la ligne de vêtements spéciale de Théo Rochette. «C'est une blague privée entre nous, rigole-t-il. Je le porte toujours après les matches.» À force d'enquiller les buts, n'espère-t-il pas que le club lui dédie également une série des vêtements à son nom comme pour le No 90? Il pouffe: «Je ne mettrais pas celui avec mon nom, je garderais celui de Théo pour venir aux interviews (rires).»

Après avoir passé six saisons en Amérique du Nord, Erik Brännström se réadapte à la vie européenne. Et à son jeu, aussi. «Ce n'est évidemment pas nouveau, détaille-t-il. Mais c'est sûr que les glaces plus grandes nécessitent un petit ajustement.» Et en dehors de la patinoire? «La vie en Suisse est finalement assez proche de celle en Suède. C'est surtout agréable d'être sur le même fuseau horaire que toute ma famille. Comme mon père regarde tous les matches, c'est plus agréable pour lui d'être devant la télévision à 19h45 plutôt qu'à 2 heures du mat' (rires).»

Nul doute qu'à Eksjö, quelque part entre Copenhague et Stockholm, les trois buts de l'enfant du pays ont également fait causer comme dans les couloirs de la Vaudoise aréna.