Cold Facts
Pas facile d'être un arbitre

Pour ce 16e épisode de Cold Facts, on cause de Ken Jäger, de hors-jeux, de cage déplacée, de 4es lignes, de Berne, de Taylor Beck et de plein d’autres choses.
Publié: 16:57 heures
Écouter
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire

- LHC: Faut-il chasser Jäger? (dès 1:27)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 15:56)
- HCFG et GSHC: au coude à coude (dès 20:15)
- Ce qui nous a fait mousser: Berne dans la fosse (dès 46:55)
- EHCB: l’espoir Hofer (dès 51:31)
- HCA: Fessée grisonne (dès 1:02:19)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
27
45
64
2
Lausanne HC
Lausanne HC
28
23
50
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
27
0
48
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
27
17
47
5
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
27
-4
45
6
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
7
EV Zoug
EV Zoug
26
2
43
8
ZSC Lions
ZSC Lions
27
15
43
9
EHC Bienne
EHC Bienne
26
-4
35
10
SCL Tigers
SCL Tigers
26
-1
34
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
27
-26
32
12
EHC Kloten
EHC Kloten
27
-19
31
13
SC Berne
SC Berne
26
-17
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
27
-44
19
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
