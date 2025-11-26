Pas facile d'être un arbitre

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Sommaire
- LHC: Faut-il chasser Jäger? (dès 1:27)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 15:56)
- HCFG et GSHC: au coude à coude (dès 20:15)
- Ce qui nous a fait mousser: Berne dans la fosse (dès 46:55)
- EHCB: l’espoir Hofer (dès 51:31)
- HCA: Fessée grisonne (dès 1:02:19)
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
27
45
64
2
Lausanne HC
28
23
50
3
Genève-Servette HC
27
0
48
4
27
17
47
5
Rapperswil-Jona Lakers
27
-4
45
6
HC Lugano
26
13
43
7
EV Zoug
26
2
43
8
ZSC Lions
27
15
43
9
EHC Bienne
26
-4
35
10
SCL Tigers
26
-1
34
11
HC Ambri-Piotta
27
-26
32
12
EHC Kloten
27
-19
31
13
SC Berne
26
-17
27
14
HC Ajoie
27
-44
19
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation