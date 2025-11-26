Pas facile d'être un arbitre

Pour ce 16e épisode de Cold Facts, on cause de Ken Jäger, de hors-jeux, de cage déplacée, de 4es lignes, de Berne, de Taylor Beck et de plein d’autres choses.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire

- LHC: Faut-il chasser Jäger? (dès 1:27)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 15:56)

- HCFG et GSHC: au coude à coude (dès 20:15)

- Ce qui nous a fait mousser: Berne dans la fosse (dès 46:55)

- EHCB: l’espoir Hofer (dès 51:31)

- HCA: Fessée grisonne (dès 1:02:19)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.