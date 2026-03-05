DE
FR

Meilleur résultat en carrière!
Une belle 7e place pour Lea Meier à Kontiolahti

Lea Meier a pris une excellente 7e place lors de l'épreuve individuelle (15 km) de Kontiolahti, mardi en Finlande. La biathlète grisonne signe ainsi son meilleur résultat en Coupe du monde.
Publié: il y a 40 minutes
1/2
Lea Meier a signé le meilleur résultat de sa carrière.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lea Meier est la grande révélation de l'équipe de Suisse de biathlon cet hiver. Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, elle a décroché le seul diplôme dans une course individuelle (7e).

La Grisonne a donc égalé cette performance en Finlande, trois jours après avoir fêté son 25e anniversaire. Son meilleur résultat jusqu'à présent en Coupe du monde était une 12e place.

Et sans la minute de pénalité qu'elle a écopée lors du premier tir debout, Lea Meier aurait même pu se battre pour une place sur le podium. Elle a finalement terminé à 1''50 de la Suédoise Elvira Oeberg.

Les quatre autres Suissesses ont de leur côté déçu en ne réussissant pas à se classer parmi les 40 premières.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus