Lea Meier a pris une excellente 7e place lors de l'épreuve individuelle (15 km) de Kontiolahti, mardi en Finlande. La biathlète grisonne signe ainsi son meilleur résultat en Coupe du monde.

Une belle 7e place pour Lea Meier à Kontiolahti

Lea Meier est la grande révélation de l'équipe de Suisse de biathlon cet hiver. Aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, elle a décroché le seul diplôme dans une course individuelle (7e).

La Grisonne a donc égalé cette performance en Finlande, trois jours après avoir fêté son 25e anniversaire. Son meilleur résultat jusqu'à présent en Coupe du monde était une 12e place.

Et sans la minute de pénalité qu'elle a écopée lors du premier tir debout, Lea Meier aurait même pu se battre pour une place sur le podium. Elle a finalement terminé à 1''50 de la Suédoise Elvira Oeberg.

Les quatre autres Suissesses ont de leur côté déçu en ne réussissant pas à se classer parmi les 40 premières.