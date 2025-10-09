Marc Hirschi s'est adjugé le sprint pour la 2e place lors de la Gran Piemonte.
Photo: GIAN EHRENZELLER
ATS Agence télégraphique suisse
Le Mexicain s'était échappé à environ 17 kilomètres de l'arrivée, Hirschi a finalement remporté le sprint final pour la place d'honneur contre le Néerlandais Bauke Mollema. Hirschi avait déjà terminé à la deuxième place de cette épreuve du nord de l'Italie en 2023.
Un deuxième Suisse, Fabio Christen, a réalisé une belle performance en terminant la course à la quatrième place, à un peu plus d'une minute du vainqueur Del Toro.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable