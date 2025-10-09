DE
Belle perf' au Gran Piemonte
Marc Hirschi monte sur le podium

Le Bernois Marc Hirschi a pris la deuxième place du Gran Piemonte en Italie. Le coureur de 27 ans de l'équipe Tudor a dû s'avouer vaincu face à Isaac Del Toro au terme des 179 kilomètres de course.
Publié: 17:46 heures
Marc Hirschi s'est adjugé le sprint pour la 2e place lors de la Gran Piemonte.
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Mexicain s'était échappé à environ 17 kilomètres de l'arrivée, Hirschi a finalement remporté le sprint final pour la place d'honneur contre le Néerlandais Bauke Mollema. Hirschi avait déjà terminé à la deuxième place de cette épreuve du nord de l'Italie en 2023.

Un deuxième Suisse, Fabio Christen, a réalisé une belle performance en terminant la course à la quatrième place, à un peu plus d'une minute du vainqueur Del Toro.

