Aurélien Bonferroni troisième chez les -81 kg

Aurélien Bonferroni a décroché le bronze samedi au Grand Chelem de Lausanne, signant la meilleure performance suisse. April Lynn Fohouo a pris la 5e place, tandis que Daniel Eich a terminé 7e dimanche dans sa catégorie.

ATS Agence télégraphique suisse

Aurélien Bonferroni a signé la meilleure performance helvétique lors de la première édition du Grand Chelem de Lausanne. Le Genevois de 24 ans a terminé au 3e rang samedi chez les moins de 81 kg.

Vainqueur de ses trois premiers combats, Aurélien Bonferroni a ensuite été battu en finale de la poule B. Le Genevois s'est parfaitement repris dans le tableau de repêchage, battant successivement le Russe Egor Sukhoparov et le Brésilien Gabriel Falcao pour décrocher l'une des deux médailles de bronze.

Une 5e place pour April Lynn Fohouo

Médaillée de bronze aux Européens 2026 à Tbilissi, April Lynn Fohouo a quant à elle obtenu la 5e place chez les moins de 70 kg samedi. La Vaudoise de 20 ans a elle aussi disputé une finale de repêchage, s'inclinant toutefois face à la Chinoise Liu Lu dans l'un des deux matches pour la 3e place.

Médaillé de bronze lors des Européens 2022, Daniel Eich a quant à lui dû se contenter d'un 7e rang dimanche chez les moins de 100 kg. L'Argovien, 5e aux JO de Paris dans cette catégorie, a pourtant remporté ses trois premiers combats. Mais il a perdu les deux suivants, en finale de poule puis au 1er tour du repêchage.