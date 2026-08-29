Lausanne accueillera les Championnats du monde de judo en 2028. L'accord a été signé ce samedi, en marge du premier Grand Slam organisé en Suisse. Un rendez-vous d'autant plus important qu'il se déroulera quelques semaines seulement avant les JO de Los Angeles.

Les Mondiaux de judo 2028 auront lieu à Lausanne, juste avant les JO

Les Mondiaux de judo 2028 auront lieu à Lausanne, juste avant les JO

Blick Sport

La Suisse accueillera les meilleurs judokas de la planète en 2028. L'accord attribuant à Lausanne l'organisation des Championnats du monde a été officiellement signé samedi par le président de la Fédération internationale de judo, Marius Vizer, et son homologue de Swiss Judo, Sergei Aschwanden.

La signature est intervenue en présence de Christelle Luisier Brodard, présidente du Conseil d'État vaudois, et d'Émilie Moeschler, municipale lausannoise en charge des sports et de la cohésion sociale.

L'événement revêtira une importance toute particulière. Organisés lors d'une année olympique, les Mondiaux de Lausanne se dérouleront seulement quelques semaines avant les Jeux de Los Angeles et feront partie du processus de qualification olympique. Ils constitueront ainsi l'un des derniers grands rendez-vous sur la route de LA28.

Le choix de Lausanne possède également une forte dimension symbolique. Capitale olympique et siège du Comité international olympique, la ville accueillera la famille mondiale du judo à un moment décisif du calendrier sportif.

«Nous sommes honorés d'organiser en Suisse, à Lausanne, l'événement phare de la Fédération internationale de judo», a déclaré Marius Vizer. Le président de l'IJF a salué «le travail sérieux et très professionnel» effectué par Sergei Aschwanden et ses équipes, tout en remerciant le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne.

Après les Grands Slams, les Mondiaux

Pour le judo suisse, cette attribution constitue une nouvelle étape majeure. L'annonce intervient alors que la Suisse organise cette année son premier Grand Slam, à l'École Mont-Olivet de Lausanne. Le pays accueillera également l'épreuve en 2027, avant de passer à la vitesse supérieure avec les Mondiaux une année plus tard.

«La confiance accordée à la Suisse par la Fédération internationale est à la fois un honneur et une responsabilité», a souligné Sergei Aschwanden. «Après les Grands Slams de 2026 et 2027, les Championnats du monde 2028 nous permettront de développer le judo dans toutes ses dimensions: l'excellence sportive, la participation, l'inclusion et l'inspiration d'une nouvelle génération d'athlètes.»

Le président de Swiss Judo espère également que l'événement laissera une trace durable. «Nous voulons que cette manifestation crée un héritage pour Lausanne, le Canton de Vaud et le judo suisse dans son ensemble.»

Christelle Luisier Brodard a, elle aussi, insisté sur les retombées attendues. Selon la présidente du Conseil d'État, les Mondiaux 2028 devront permettre de «développer le sport sous toutes ses formes» et d'apporter une véritable plus-value au canton, tant en matière de participation sportive que pour l'écosystème économique et sportif vaudois.

La Vaudoise Arena sera le théâtre de la compétition. «C'est une source de fierté et une reconnaissance de l'attractivité et du savoir-faire de Lausanne dans l'accueil de grandes manifestations sportives», a relevé Émilie Moeschler. La municipale lausannoise estime que l'événement constituera également une vitrine idéale pour le judo, ses athlètes et les para-athlètes, tout en pouvant inspirer les jeunes et favoriser l'émergence de futurs talents dans les clubs.

La route vers les Mondiaux 2028 est désormais officiellement lancée. Dans deux ans, les meilleurs judokas du monde se retrouveront donc à Lausanne pour se disputer les titres mondiaux, avec les Jeux olympiques de Los Angeles déjà tout proches.