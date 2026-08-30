Installé dans la région lausannoise depuis 1966, le Japonais Kazuhiro Mikami, 86 ans, vient de recevoir son 10e dan. Une distinction exceptionnelle, le plus haut grade du judo, qui récompense une vie consacrée à son sport et à la transmission de son savoir.

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Il est arrivé à Lausanne en janvier 1966. Soixante ans plus tard, c'est dans cette même ville que Kazuhiro Mikami a reçu l'une des plus prestigieuses distinctions qu'un judoka puisse espérer.

Samedi, en marge du Grand Slam de Lausanne organisé à la Vaudoise Arena, le maître japonais de 86 ans s'est vu remettre son 10e dan, le plus haut grade existant dans le judo. Une récompense exceptionnelle, attribuée par le président de la Fédération internationale de judo Marius Vizer et par Sergei Aschwanden, président de Swiss Judo et ancien élève de Kazuhiro Mikami.

Pour le Japonais né le 12 septembre 1939 à Hakodate, la boucle est ainsi bouclée. Car si son parcours avait commencé bien loin du Léman, c'est dans la région lausannoise qu'il a construit l'essentiel de son œuvre.

Envoyé du Japon à Lausanne

Kazuhiro Mikami n'était pas arrivé en Suisse par hasard. Envoyé par le Kodokan, l'institution japonaise considérée comme le berceau du judo moderne, il avait pour mission de promouvoir son sport à l'étranger.

Le jeune maître japonais s'est alors installé dans la région lausannoise. Et il ne l'a plus vraiment quittée.

Avant son arrivée en Suisse, Kazuhiro Mikami avait déjà connu une brillante carrière au Japon. Il avait obtenu son premier dan en 1955 et s'était rapidement imposé parmi les meilleurs judokas universitaires du pays. Entre 1955 et 1964, il était monté sur le podium de 26 grands tournois, avait notamment été capitaine de l'équipe de l'Université de Tokyo et de la sélection universitaire japonaise.

Mais c'est à Lausanne que son influence allait devenir immense.

Au Judo Kwai Lausanne d'abord, puis dans sa propre structure, Kazuhiro Mikami a formé pendant des décennies des générations entières de judokas. Les équipes qu'il a entraînées ont remporté de nombreux titres suisses et plusieurs de ses élèves sont devenus champions nationaux ou ont représenté la Suisse sur la scène internationale.

L'école Mikami, une institution lausannoise

En 1975, Kazuhiro Mikami a fondé son propre établissement: l'Ecole de Judo Mikami, devenue par la suite le Mikami Judo Club Lausanne.

Depuis plus d'un demi-siècle, son nom est ainsi intimement lié au judo lausannois. Aujourd'hui encore, le club installé à l'avenue des Bergières perpétue l'héritage de celui qui a largement contribué au développement de la discipline dans la région.

Parmi les nombreux judokas passés entre ses mains figure notamment Sergei Aschwanden. L'ancien champion suisse, double champion d'Europe et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, est devenu l'une des grandes figures du judo helvétique.

Samedi, c'est donc aussi un peu l'histoire d'une transmission qui a été célébrée à Lausanne: celle d'un maître japonais arrivé au bord du Léman dans les années 1960 et dont l'influence se retrouve encore aujourd'hui dans les structures du judo suisse.

Une vie sur les tatamis

Le parcours de Kazuhiro Mikami ne se limite d'ailleurs pas à la formation de champions. Il a été entraîneur des grades dan en Suisse entre 1970 et 1979, a multiplié les séminaires techniques, participé à la formation des entraîneurs et consacré une grande partie de son travail à l'enseignement des kata. Depuis 1984, il est également juge aux Championnats suisses de kata et dirige le camp international de kata de Fiesch.

Son travail a été reconnu bien au-delà des frontières suisses. En 2022, il avait reçu son 9e dan du Kodokan ainsi qu'une distinction du ministère japonais des Affaires étrangères pour sa contribution à la promotion du Japon à l'étranger. En 2025, l'empereur Naruhito lui avait remis l'Ordre du Soleil levant, cinquième classe. Il manquait encore une distinction à cette carrière hors normes. Elle est arrivée ce samedi à Lausanne.

Soixante ans après avoir posé ses valises dans la région, Kazuhiro Mikami a donc reçu son 10e dan. Le plus haut grade du judo pour un homme qui, depuis six décennies, a fait de la région lausannoise l'autre grand territoire de sa vie.