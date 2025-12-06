DE
FR

Ultime manche du Championnat
Verstappen en pole pour le dernier GP de la saison

Max Verstappen partira en pole position dimanche lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, ultime manche du Championnat du monde de Formule 1. Le Néerlandais s'élancera devant Lando Norris et Oscar Piastri.
Publié: il y a 35 minutes
Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications à Abou Dhabi.
Photo: Fatima Shbair
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen s’élancera depuis la pole dimanche au Grand Prix d’Abou Dhabi, dernière course de la saison de Formule 1. Le Néerlandais devance sur la grille Lando Norris et Oscar Piastri.

Le pilote de l'écurie Red Bull, vainqueur des deux derniers GP, a poursuivi sur sa lancée en dominant les qualifications aux Emirats arabes unis. Il devra toutefois espérer un faux-pas des McLaren, Lando Norris en tête, pour décrocher un cinquième titre mondial consécutif.

Le Britannique, leader du classement des pilotes avec 12 points d'avance sur Verstappen, doit terminer sur le podium pour s'assurer un premier titre de champion du monde. Il s'est facilité la tâche en signant la P2 devant son coéquipier australien Piastri, qui est lui aussi toujours dans la course au titre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus