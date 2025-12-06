Max Verstappen partira en pole position dimanche lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, ultime manche du Championnat du monde de Formule 1. Le Néerlandais s'élancera devant Lando Norris et Oscar Piastri.

Verstappen en pole pour le dernier GP de la saison

ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen s’élancera depuis la pole dimanche au Grand Prix d’Abou Dhabi, dernière course de la saison de Formule 1. Le Néerlandais devance sur la grille Lando Norris et Oscar Piastri.

Le pilote de l'écurie Red Bull, vainqueur des deux derniers GP, a poursuivi sur sa lancée en dominant les qualifications aux Emirats arabes unis. Il devra toutefois espérer un faux-pas des McLaren, Lando Norris en tête, pour décrocher un cinquième titre mondial consécutif.

Le Britannique, leader du classement des pilotes avec 12 points d'avance sur Verstappen, doit terminer sur le podium pour s'assurer un premier titre de champion du monde. Il s'est facilité la tâche en signant la P2 devant son coéquipier australien Piastri, qui est lui aussi toujours dans la course au titre.