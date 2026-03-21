Simon Ehammer sera encouragé par sa famille depuis un pub

En tête de l’heptathlon après quatre épreuves, Simon Ehammer vise l’or et les records aux Mondiaux en salle. Malgré l’absence des siens samedi, il reste serein.

Yara Vettiger

Tout sourit à Simon Ehammer. Ou presque. Aux Mondiaux en salle, il réalise une performance de très haut niveau et occupe la tête de l’heptathlon après quatre disciplines. Avec 3698 points inscrits lors de la première journée, il signe le meilleur total de sa carrière à ce stade. Sur le papier, il se situe 50 points au-dessus du record suisse et se dirige vers un record d’Europe. Sa femme Tatjana Ehammer, ses parents et ses frères et sœurs ont fait le déplacement pour le soutenir dans la salle. Mais uniquement le vendredi. Pour la deuxième journée décisive, il n’y a tout simplement plus de billets disponibles.

L’athlète explique: «C’est ainsi. Nous le savions depuis longtemps, au moment de réserver. Et nous avons réservé tôt, mais il n’y en avait déjà plus». Il souligne à quel point ce soutien compte pour lui, lui qui jette souvent un dernier regard vers Tatjana avant le départ: «C’est rassurant de savoir qu’elle est dans les tribunes. Mais comme il était clair dès le départ qu’elle ne pourrait pas venir le deuxième jour, j’ai pu m’y préparer».

Ses proches cherchent encore un endroit où suivre le dénouement samedi, probablement dans un pub. De son côté, Ehammer compte sortir rapidement après la compétition: «Si tout se passe comme prévu et que l’or est au rendez-vous, j’espère passer vite au contrôle antidopage et rejoindre ma famille au pub pour fêter ça». L’Appenzellois sourit. C’est justement cette décontraction qui l’a porté jusqu’ici, lui, le champion du monde 2024.

«Je suis parfaitement dans le tempo»

Sportivement, tout lui réussit jusqu’ici dans ces Mondiaux en salle. Sur 60 mètres, il a couru en 6,69 secondes, établissant un nouveau record personnel. En longueur, il a atteint 8,15 mètres, sa meilleure performance de la saison, et au lancer du poids, il a réalisé 14,87 mètres, là encore son meilleur total cette saison. Tout comme en hauteur avec 2,02 mètres.

«Je suis parfaitement dans le tempo», confie Ehammer à propos de sa journée. «Tout est réuni pour battre le record suisse et le record d’Europe.» Il doit toutefois rester concentré, tout en restant relâché. C’est dans cet état d’esprit qu’il abordera la journée de samedi, lorsqu’il disputera son duel avec l’Américain Kyle Garland (3660 points).

Que ce soit dans la salle ou devant un écran, tout indique que la famille d’Ehammer vibrera samedi. Car leur Simon est, à ce stade, l’homme à battre.