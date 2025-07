Dominic Stricker (ATP 229) n'a pas démérité à Gstaad, mais il a échoué en huitièmes de finale face à la tête de série no 1 Casper Ruud. Le Norvégien s'est imposé 7-5 7-6 (8/6).

Dominic Stricker n'a pas passé l'obstacle Casper Ruud. Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

Casper Ruud (ATP 13) est engagé pour la troisième fois dans le tournoi de l'Oberland bernois après 2021 et 2022 et se trouve toujours invaincu. Mais face à Stricker, le Norvégien a dû s'employer pour un succès en 1h46. Dominic Stricker avait battu le Norvégien lors de leur dernière confrontation à Bâle en 2023, mais cela n'a pas suffi.

Vainqueur pour la première fois dans un tableau principal cette année à l'occasion du tour précédent, le gaucher bernois de 22 ans a fait douter son adversaire en le breakant pour mener 4-3. Incapable de conserver sa mise en jeu derrière, il a également manqué une balle de break à 4-4. Casper Ruud a finalement gagné le set 7-5 sur sa deuxième balle de set.

Deux balles de set pour le Bernois

Les serveurs ont été impériaux dans le second set et Casper Ruud a semblé parfaitement remis de sa blessure au genou gauche qui l'avait embêtée depuis son élimination au 2e tour de Roland Garros. Dans le tie-break, le Bernois a mené 6-4 avec deux balles de set en sa faveur, mais le Scandinave n'a rien lâché pour enchaîner quatre points de suite et conclure sur sa première balle de match.