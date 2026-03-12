15e record du monde pour Armand Duplantis.

Le Suédois Armand «Mondo» Duplantis a amélioré jeudi son record du monde chez lui à Uppsala, franchissant 6,31 m au 1er essai. Le perchiste de 26 ans a amélioré pour la 15e fois son record du monde.

Armand Duplantis améliore pour la 15e fois son record du monde

ATS Agence télégraphique suisse

Son précédent record remontait à septembre lors de son titre mondial à Tokyo. Pour la première fois, le surdoué suédois bat son record du monde lors de son meeting, le Mondo Classic disputé à Uppsala. Devant son public, le Suédois a entamé un tour d'honneur, couvert du drapeau suédois.

«C'est ma maison. C'est notre maison. C'est comme ça. Et vous savez que chaque fois que je suis sur la piste, je vous représente. Et je le fais avec beaucoup de fierté», a-t-il dit au public juste après son nouveau record. «Je suis tellement fier d'avoir pu le faire devant vous. Je saute pour moi, je saute pour ma famille, mais je saute aussi pour vous, pour la Suède et pour tous ceux qui me soutiennent», a-t-il ajouté.

Le Norvégien Sondre Guttormsen (6,00 m) a été le seul autre concurrent à franchir les 6 mètres lors de ce concours.