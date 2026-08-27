Une ancienne rivale de Mujinga Kambundji est enceinte

Quelques semaines après avoir annoncé la fin de sa carrière, Alexandra Burghardt ouvre un nouveau chapitre. L’ancienne sprinteuse allemande, médaillée olympique en athlétisme et en bob, a annoncé attendre son premier enfant.

Ramona Bieri

En juin dernier, Alexandra Burghardt annonçait la fin de sa carrière. «Du premier coup de pistolet jusqu'aux Jeux olympiques, merci pour cette incroyable aventure», écrivait l’athlète allemande de 32 ans sur les réseaux sociaux. Elle disait alors se réjouir d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

On sait désormais à quoi il ressemble. Sur Instagram, Alexandra Burghardt a annoncé qu’elle attendait son premier enfant. «Future maman», a-t-elle écrit en légende d’une photo d’elle en bikini, le ventre déjà bien arrondi. Le hashtag #halfbaked laisse entendre qu’elle aurait déjà passé la moitié de sa grossesse.

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Les félicitations n’ont pas tardé à affluer. Plusieurs athlètes allemandes ont partagé leur joie, tout comme deux stars suisses de l’athlétisme. Ditaji Kambundji a réagi avec quatre émojis cœur, tandis que sa sœur Mujinga a commenté: «Oh, il est déjà si grand!»

Sprinteuse sur la piste de bobsleigh

Mujinga Kambundji connaît très bien Alexandra Burghardt. Les deux sprinteuses n’ont pas seulement été rivales sur 100 et 200 mètres: elles se sont aussi entraînées et ont vécu ensemble pendant plusieurs années. De cette proximité est née une profonde amitié. Lorsque Mujinga Kambundji a donné naissance à son fils Léon, en novembre dernier, Alexandra Burghardt est d’ailleurs devenue sa marraine.

La carrière d’Alexandra Burghardt ne s’est pas limitée à la piste. L’Allemande a aussi brillé sur la neige: en 2022, elle a remporté la médaille d’argent olympique en bob à deux, comme pousseuse aux côtés de Mariama Jamanka. De retour sur le tartan, elle a ensuite décroché le bronze avec le relais allemand 4x100 mètres aux JO de Paris, en 2024. Elle compte également une médaille de bronze mondiale et un titre européen avec ce même relais.