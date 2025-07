Le Tour retrouve la scène des exploits d'Alex Zülle

1/6 Alex Zülle est coach de fitness à Uzwil. Il se souvient de la légendaire étape du Tour qui montait à La Plagne il y a 30 ans. Photo: Sven Thomann|Blicksport

Mathias Germann

La Plagne en Savoie culmine à 2010 mètres d'altitude. C'est là que les coureurs du Tour de France doivent arriver ce mercredi. Une montée de 19,1 kilomètres, avec une pente moyenne de 7,2%. Le spectacle est garanti. Alex Zülle est l'un de ceux qui savent exactement ce qu'ils vont ressentir.

Il y a 30 ans, le Saint-Gallois, aujourd'hui âgé de 57 ans, a livré un spectacle comme on n'en avait encore jamais vu sur cette montagne. «Cette victoire d'étape fait partie du top 3 de ma carrière», dit-il aujourd'hui. Au vu de ses 65 victoires professionnelles, dont deux triomphes sur la Vuelta (1996 et 1997) ainsi que l'or aux championnats du monde de contre-la-montre (1996) et sa victoire au Tour de Suisse 2002, cela veut dire quelque chose.

Mais que s'est-il passé exactement ce 11 juillet 1995? Alex Zülle était au plus bas sur le plan sportif. Il avait pour objectif de mettre fin au règne de quatre ans de l'Espagnol Miguel Indurain sur le Tour. Mais deux jours avant La Plagne, le Suisse a pris une sacrée claque justement dans le contre-la-montre. Il a perdu près de quatre minutes et le Tour au même moment. Ou alors?

Le plan fou de ONCE

Son équipe ONCE a concocté un plan pour la course aux multiples cols. «C'était clairement du hara-kiri», explique Alex Zülle. Il s'est échappé tôt, a d'abord roulé avec deux concurrents, puis bientôt seul. À un moment, il a même été le leader virtuel du Tour.

«Au pied de la montée finale, mon directeur sportif Manolo Saiz a crié dans le microphone: 'Plus que cette montagne, Alex! J'aimais bien quand il me criait dessus – ça me motivait. Je roulais aussi avec la rage au ventre. Le problème, c'est que j'étais déjà cassé», se souvient-il en souriant.

«D'habitude, je reviens simplement en arrière»

L'avance d'Alex Zülle a fondu dans l'ascension finale, mais il a finalement couronné son échappée de 100 kilomètres en reprenant plus de deux minutes à Miguel Indurain. Sur la ligne d'arrivée, le Saint-Gallois a fait le signe de la croix. «J'ai souvent fait ça. Pas parce que je suis particulièrement croyant. Plutôt par reconnaissance. Même Eddy Merckx est venu me féliciter après, ce qui m'a fait particulièrement plaisir», explique-t-il. Alex Zülle est passé à la deuxième place du classement général, ce qui était sa place finale à Paris.

Et aujourd'hui? Alex Zülle travaille depuis longtemps comme coach de fitness à Uzwil (SG), mais son cœur continue de battre pour le cyclisme. «Si j'ai le temps, je regarderai l'étape de La Plagne en direct à la télévision. Ou en replay le soir.»