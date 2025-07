Sunny (derrière) et le HC Sierre se sont offerts un joli coup de pub. Photo: DR

Matthias Davet Journaliste Blick

«Que fait la mascotte du HC Sierre au sommet du col de la Loze?» Cette question, de nombreuses fans de hockey et de cyclisme en Suisse se la sont sans doute posée aux alentours des 18h, en regardant France 2. Le soleil valaisan s'est en effet immiscé sur Vélo Club, l'émission qui débriefe l'étape du jour du Tour de France. «Sunny a été voir le Tour», s'exclame fièrement Alain Bonnet lorsque Blick l'appelle. Il précise qu'il s'agit là d'une initiative personnelle d'un bénévole du club, Romain Zufferey.

Ni une, ni deux, le coup de fil au Valaisan est lancé, alors que l'émission sur la télévision française n'est pas encore terminée. Romain précise toutefois que le costume a été enlevé depuis: «Comme ça, j'ai une preuve que j'étais bien là-bas et que c'était moi sous le masque.» Par contre, c'est la première fois que ce fan du HC Sierre enfile l'attirail de Sunny, lui qui s'occupe plutôt de la cérémonie avant le coup d'envoi à Graben. Et il en garde une belle expérience.

«Le président va être content»

Comment en arrive-t-on là? «Avec un ami, on voulait aller voir une étape du Tour, précise-t-il en préambule. J'aime bien faire le guignol alors j'ai demandé à Alain s'il pouvait me prêter Sunny.» Si le binôme a parqué à Courchevel, il a dû marcher pour atteindre une bonne position pour voir passer les coureurs, puis le plateau de Vélo Club. Avec le costume. «J'ai l'habitude de faire du trail et de la marche, donc ça s'est bien passé», promet Romain.

Puis, après l'étape, il est allé se poster derrière les caméras de France TV. «Comme il y avait de la grêle, il n'y avait personne. Par contre, moi, j'étais couvert», se marre le Sierrois. Il a donc eu le droit à son moment de gloire pour lui et son club. Mieux, les consultants de la télévision française ont ensuite pris la tête de Sunny pour tenter d'amener le soleil sur les pentes de la Grande Boucle, avant de terminer son direct en l'enfilant sur la tête de la journaliste Olivia Leray.

Quant à Romain, il a réussi son coup: «Le président va être content», s'exclame-t-il en riant. Avec pourquoi pas, l'envie de le refaire lors de prochains événements suivis dans le monde entier.