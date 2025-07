Chris McSorley et le HC Sierre sont ambitieux. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La Chaux-de-Fonds

Arrivées: Matthew Boucher (A, Can, HC Banska Bystrica), Tim Grossniklaus (D, Viège), Michael Loosli (A, Genève-Servette), Santo Simmchen (G, Zoug), Yoann Imesch (A, Genève Future Hockey M20).

Départs: Darren Boss (D, Viège), Hugo Cerviño (G, HC Franches-Montagnes), Steven Owre (A, HC Innsbruck), Julien Privet (A, HC Sierre), Cliff Pu (A, Sheffield Steelers), Valentino Zaetta (G, Reinach).

Étrangers sous contrat (2): Sondre Olden (A, Nor, 2026), Matthew Boucher (A, Can, 2026).

Le point avec le directeur sportif Loïc Burkhalter: «La principale différence que j'espère, par rapport à la saison dernière, c'est de pouvoir compter sur une équipe en bonne santé tout au long de la saison. Et principalement lors des play-off, évidemment. Avec ceci en tête, je suis content de l'état de mon contingent à l'heure où nous nous parlons. Les blessures nous avaient également forcés à devoir trouver beaucoup de solutions au poste de gardien de but. Santo Simmchen débarque de Zoug. Sur le papier, Viktor Östlund est notre titulaire, comme la saison dernière. Mais ensuite, ce n'est pas le papier qui donne la réponse, mais la glace.

Actuellement, nous avons deux gardiens, huit défenseurs et quatorze attaquants sous contrat. J'ai l'impression que c'est une bonne profondeur, mais cela ne veut pas dire que je ne regarde pas s'il existe des possibilités à gauche et à droite pour renforcer encore un peu l'équipe. Mais je suis également conscient du fait que l'argent est toujous le nerf de la guerre.

En fin de saison dernière, plusieurs joueurs ont été prêtés par l'intermédiaire de licence B. Ils sont tous de retour dans leur club respectif pour cet entraînement d'été et je n'ai pas reçu de téléphone pour me demander de prolonger les prêts.

Par ailleurs, nous aurons un nouvel étranger: Matthew Bouchard. C'est un joueur qui patine bien et qui sait aller là où ça fait mal. Il a débarqué en Europe l'année dernière, mais lorsque son nom est arrivé sur le marché, nous avions déjà nos deux étrangers sous contrat. Ce n'était donc pas une possibilité. Il sort d'une bonne saison en Slovaquie et j'ai continué de l'observer. Il va nous faire beaucoup de bien par sa vitesse.»

HC Sierre

Arrivées: Timothy Kast (A, retour au jeu), Marco Maurer (D, Ajoie), Arthur Nilly (A, Lausanne HC M20), Damien Prevate (A, Bellinzone), Julien Privet (A, Chaux-de-Fonds), Mike Völlmin (D, Genève-Servette).

Départs: Yonas Berthoud (D, Ajoie), David Burri (D, Arosa), Quentin Delmas (D, Chamonix), Nicolas Dozin (D, retraite), Eliott Meyrat (D, retraite), Brett Neumann (F, Glasgow), Ashton Stockie (F, destination inconnue), Dominik Volejnicek (F, Anglet).

Étrangers sous contrat (2): Samuel Asselin (F, Can, 2026) et Samuel Houde (F, Can, 2026).

Le point avec le directeur sportif Chris McSorley: «J'ai appris, par expérience, de ne pas tomber amoureux de mon équipe durant l'été. À cette période de l'année, tout le monde pense avoir la meilleure équipe possible. Mais ce que je sais, par contre, c'est que nous serons une équipe plus physique. C'est ainsi que nous avons décidé de nous développer. Il y a également plus d'expérience. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas l'affût d'une ou l'autre opportunité sur le marché. Mon téléphone n'est jamais éteint et je suis ouvert à faire évoluer mon contingent.

Avec Mike Völlmin, Marco Maurer et Tim Kast, nous avons recruté trois joueurs expérimentés pour notre défense. Les deux premiers auront un rôle un peu différent qu'en National League et j'attends d'eux qu'ils prennent de l'envergure sur le plan offensive. Kast, lui, est un couteau suisse capable de jouer partout, mais le plan est de le faire jouer défenseur. C'est un luxe de posséder un joueur polyvalent comme lui.

Pour l'heure, il ne me reste que deux points d'interrogation: le deuxième gardien et le deuxième étranger. L'an dernier, nous avions un partenariat avec Lausanne pour le prêt de Thibault Fatton. Des discussions sont en cours pour le renouveler. C'est positif, mais rien n'est définitif. Samuel Houde, lui, s'est très gravement blessé à la main lors de la saison dernière. Les chances de le voir commencer la saison ne sont pas bonnes. Pour l'heure, nous évaluons nos options. Va-t-on attendre son retour ou engager quelqu'un? C'est une discussion qui devrait encore prendre un peu de temps avant d'avoir une réponse claire.»