Un projet à 320 millions Feu vert de la population pour une nouvelle patinoire à Sierre

A Sierre, la population a approuvé à 63,75% la construction d'une nouvelle patinoire et d'un écoquartier ce dimanche. Le projet de 320 millions de francs prévoit une enceinte de 6500 places et 600 logements. La réalisation est prévue entre 2029 et 2035.

Publié: il y a 32 minutes