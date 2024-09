A quoi tient la vie? Muriel Furrer était l'un des plus grands espoirs du cyclisme suisse et elle a été arrachée brutalement à la vie en fin de semaine dernière, morte en pratiquant sa passion, à 18 ans. Le choc est insupportable à encaisser pour son entourage.

Blick Sport

Le sourire de Muriel Furrer n'illuminera plus son entourage. Photo: IMAGO/frontalvision.com

Muriel Furrer était une chrétienne convaincue. «Je me réjouis de découvrir ce que Dieu a planifié pour moi», a-t-elle écrit sur son compte Instagram voilà une année. La Zurichoise se réjouissait particulièrement de ces Mondiaux chez elle, à quelques kilomètres de son domicile.

Originaire d'Egg, pas loin du lieu où elle a tragiquement perdu la vie en pleine course en fin de semaine dernière, la jeune femme a commencé le vélo au VC Meilen, et suivait depuis 2022 des cours à l'United School of Sports, à Zurich.

«Je me réjouis tellement de ces championnats du monde, particulièrement parce qu'ils se dérouleront à domicile pour moi. J'en suis ambassadrice!», disait-elle avec fierté alors que la compétition approchait et que l'excitation montait.

VTT, piste, route: Une cycliste polyvalente

Coureuse réputée très technique et très polyvalente, à l'aise aussi bien sur piste que sur route ou en VTT, Muriel Furrer se trouvait sans aucun doute à l'aube d'une brillante carrière. Médaillée de bronze par équipe aux Européens de VTT en mai 2024, elle a également obtenu de belles places d'honneur sur piste.

Sina Frei, qui la connaissait bien et était sa collègue au VC Meilen, gardera un souvenir lumineux de sa cadette. «Muriel était une jeune athlète très prometteuse et très douée. Elle avait toujours un sourire au visage. Elle a été arrachée beaucoup trop tôt à la vie», a-t-elle soupiré ce week-end, très émue.

Tous les témoignages vont dans le même sens: la jeune femme était toujours d'excellente humeur, souriante, positive. Y compris mardi soir lorsqu'à l'initiative de TeleZüri, elle présentait le car de Swiss Cycling, un grand sourire sur son visage. Le jeudi, elle chutait dans des circonstances encore à définir. Et le vendredi, elle quittait cette terre, laissant derrière elle une famille inconsolable, mais aussi le souvenir d'une jeune fille rayonnante, qui avait toute la vie devant elle.