Malgré la défaite, la saison aura été riche en émotions pour Arnaud Cotture et Fribourg Olympic. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Fribourg Olympic a perdu une finale de Championnat de Suisse. Ces quelques mots semblaient impossibles à écrire ces dernières années, tant le club a tout raflé sur son passage, sans interruption depuis 2018. Désormais, ce sont les Lions de Genève qui inscrivent leur nom au palmarès de la SBL, pour la troisième fois de leur histoire.

Pourtant, les Fribourgeois sont entrés dans leur rencontre le couteau entre les dents, faisant longtemps la course en tête mardi soir. Pendant longtemps, la perspective d'un dernier match à Saint-Léonard s'imposait. Puis Olympic, 22 fois champion de Suisse, a calé face à la montée en puissance genevoise. Il devait être écrit quelque part que l'histoire serait différente cette saison.

Olympic a trouvé à qui parler

Sur le chemin des vestiaires, la mine basse, Arnaud Cotture se montre tout à fait lucide sur la performance de son équipe: «Sur toute la série, on gère très mal nos temps faibles. On sent clairement qu’il y a une fatigue mentale, mais ce n’est pas une excuse aujourd’hui. On devait réussir à s’en sortir. Malheureusement, on n’a pas trouvé les ressources nécessaires. On n’a pas trouvé ce caractère pour essayer d’inverser la tendance», regrette-t-il. «On n’arrive pas à passer l’épaule après une super entame de match. Mais félicitations à Genève. Ils ont joué leur série avec leurs principes du début à la fin. Ils auraient pu tout changer après le premier match. Ils ne l’ont pas fait, donc bravo à eux.»

Sans faire injure à ce groupe fribourgeois, qui ne cesse de représenter dignement le basket helvétique, il faut reconnaître que la victoire de Genève est peut-être une bonne nouvelle pour notre championnat. Olympic a enfin trouvé à qui parler, d’autant que le club a été éliminé par ces mêmes Genevois en huitièmes de finale de Coupe de Suisse cette saison. De quoi amener une concurrence bienvenue pour dynamiser cette SBL. «La finale était belle dans le sens où il y avait vraiment de la tension. Il y avait beaucoup d’agressivité, c’était très physique. Et c’est vrai que c’est très bien», confirme le joueur fribourgeois. «J’espère qu’il y aura encore plus d’équipes qui seront capables de jouer à ce niveau-là, avec cette d’exigence. Je pense qu’il y en aura, j’ai confiance.»

«Le parcours européen nous a fait du bien»

Mais tout compétiteur reste focalisé sur la victoire et c’est évidemment la déception qui l’emporte pour Fribourg à l’issue de cette finale: «On avait un peu perdu l’habitude de perdre. C’est horrible de dire ça, alors que c’est censé être rare de gagner, mais ça faisait longtemps qu’on n’avait plus perdu ce dernier match», lance Arnaud Cotture avant d'enchaîner: «Maintenant, c’est à nous de prendre les bons enseignements et d’aller de l’avant. C’est dans la difficulté qu’on voit les vraies équipes et les vrais joueurs.»

Il faut dire que, malgré cette finale décevante, les hommes de Thibaut Petit ont vécu de très fortes émotions cette saison, avec notamment une victoire en Coupe de la Ligue. Mais c’est surtout en FIBA Europe Cup, lors de laquelle ils ont été éliminés en quarts de finale par le PAOK Salonique, que les Fribourgeois se sont illustrés. Cette magnifique épopée leur a-t-elle quelque part coûté cette finale? «Le parcours européen nous a fait du bien. Est-ce qu’il nous fait du mal aujourd’hui? C’est dur à dire», estime Arnaud Cotture avant de prendre congé: «On a vécu une très belle aventure pendant deux ans, avec un groupe qui a finalement très peu changé. Je pense qu’on peut quand même être fiers de ce qu’on a accompli. Mais pour l’instant, il va juste falloir digérer et passer à la suite.»