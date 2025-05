Fribourg Olympic et les Lions de Genève se sont livrés une bataille acharnée ce mardi à la Salle du Pommier. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

40 minutes. C’est le temps qui séparait les Lions de Genève d’un troisième titre en SBL ce mardi soir à la Salle du Pommier. Sur place, le public est venu en nombre pour ce grand rendez-vous, les journalistes devant même se serrer un peu face à l’intérêt suscité par l’événement. C’est dire. «Bienvenue dans la jungle», «merci de ne pas envahir le terrain», c’était l’ambiance des grands soirs au Grand-Saconnex.

Mais en face, il fallait évidemment compter sur un Fribourg Olympic bien décidé à faire honneur à son statut de cador du basketball helvétique. Les Fribourgeois étaient dos au mur, obligés de l’emporter pour avoir une chance d’être sacrés à domicile après avoir perdu contre les Lions une première fois à la maison puis une seconde fois dans cette Salle du Pommier. Une situation inédite ces dernières années, tant Olympic a eu l’habitude de marcher sur l’eau dans ce Championnat de Suisse.

Olympic démarre fort

Et les Fribourgeois ont montré très vite qu’ils n’étaient pas déstabilisés par l’enjeu. Ils sont rentrés très fort dans cette rencontre, faisant parler toute leur expérience. En marquant deux paniers à trois points coup sur coup grâce à Roberto Kovac et Ross Williams, Olympic prenait rapidement le large et forçait le coach genevois Patrick Pembele à prendre rapidement un temps mort. Ajoutez-y un petit numéro de Natan Jurkovitz et une défense rigoureuse, le score était logiquement de 19-24 en faveur des visiteurs à la fin du premier quart. Peu chanceux au rebond, les Lions sortaient toutefois les griffes et montraient du caractère, à l’image de ce panier à deux points de Omar Ali juste avant la sirène.

Les bases étaient les mêmes au début du second quart. À l’offensive, Genève se montrait volontaire mais trop brouillon, étant sanctionné immédiatement par trois points signés Williams. Mais Paul Gravet sonnait la révolte pour les hôtes du soir, ramenant son équipe à 24-29. Alors qu’Eric Nottage réalisait un petit festival pour Fribourg avec onze points à son compteur jusque-là, Hakim Charfi inscrivait trois points précieux pour les Lions, qui revenaient à trois longueurs au score. À leur tour imprécis, les visiteurs voyaient Genève prendre confiance et tout proche d’égaliser, poussé par une salle bouillante. À 33-40 à la mi-temps, Fribourg devait rester vigilant, les débats se musclant de plus en plus.

Montée en puissance et salle en feu

Cette finale gardait jusqu'ici toutes ses promesses, entre deux équipes très proches l'une de l'autre et une fête du basket en tribunes. Un régal. De retour sur le parquet, Natan Jurkovitz inscrivait trois points à nouveau très précieux pour Olympic. Sentant peut-être les Lions faiblir, Olympic décidait de muscler à son tour le jeu, offrant deux lancers francs à son adversaire, réussis par Paul Gravet. S'ensuivait alors une farandole de lancers francs, ce qui permettait aux Genevois de revenir à deux points (51-53) puis de finalement égaliser dans un brouhaha du diable. À 58-58 à la fin de la troisième période, tous les espoirs étaient encore en vie à Genève. Sans l'avoir vraiment vu venir, c'est un tout autre match qui semblait commencer.

Au début de l'ultime quart-temps, Boris Mbala offrait trois points à des Lions qui prenaient l'avantage pour la première fois et au meilleur des moments. Enfin dominants, et de façon totalement logique, les hommes de Patrick Pembele maintenaient les visiteurs à distance. À 64-63, le suspens était total. Comme sonnés par cette montée en puissance genevoise, Olympic ne parvenait pas à réagir. L'ogre du basket helvétique était mené 73-69 à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Désormais sûr d'eux, les Lions ne lâchaient plus leur affaire, s'imposant avec la manière devant leurs supporters en délire (80-74).

Mal partis dans ce quatrième match, les Genevois ont fait preuve d’un caractère exceptionnel pour venir à bout d'Olympic et s’offrir le troisième titre de leur histoire, après avoir aussi décroché la Coupe de Suisse au printemps. Fribourg n’avait plus prêté sa couronne depuis 2018. Une sensation qui mérite une belle fête au bout du lac.