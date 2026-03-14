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Après le bronze aux JO
Deschwanden signe un premier succès en Coupe du monde!

Samedi à Oslo, Gregor Deschwanden a signé son premier succès en Coupe du monde de saut à skis. Le Lucernois, deuxième après la première manche, s’est imposé sur le grand tremplin.
Publié: 18:38 heures
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Dernière mise à jour: 18:51 heures
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Gregor Deschwanden a remporté son premier succès en carrière à Oslo
Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER
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ATS Agence télégraphique suisse

Gregor Deschwanden s’est offert à Oslo la première victoire de sa carrière en Coupe du monde. Le Lucernois de 35 ans a devancé de peu l'Autrichien Maximilian Ortner.

Mieux vaut tard que jamais! A 35 ans, Deschwanden signe sa première victoire. Auparavant, le vainqueur de la médaille de bronze olympique au petit tremplin il y a quelques semaines aux JO de Milan-Cortina avait décroché six podiums en Coupe du monde (quatre fois 2e, deux fois 3e), tous entre aujourd'hui et décembre 2023.

Deschwanden, 2e après le premier saut, a mis la pression sur le leader Ortner avec un saut à 130,5 m en seconde manche. L'Autrichien, qui visait aussi un premier succès, n’a pas tenu la pression et a atterri 4 m moins loin. Au final, le Lucernois l’emporte avec 1,4 point d’avance. Le Japonais Naoki Nakamura complète le podium.

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Avec Felix Trunz (15e), Simon Ammann (26e) et Juri Kesseli (30e), trois autres Suisses ont marqué des points.

Surprise en revanche avec le raté du leader au général Domen Prevc. Le Slovène n'a pas passé le cap de la première manche pour la première fois de la saison. Les conditions difficiles avec du vent et du brouillard l’ont piégé.

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