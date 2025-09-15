DE
Malgré sa volonté explicite
Une équipe part récupérer le corps de Laura Dahlmeier

Le corps de Laura Dahlmeier, championne olympique de biathlon décédée à 31 ans au Pakistan, sera finalement récupéré. Malgré sa volonté, une équipe de secours est en route pour la mission.
Publié: il y a 33 minutes
1/2
Laura Dahlmeier, sept fois championne du monde de biathlon, a trouvé la mort le 28 juillet.
Photo: AFP

Le corps de Laura Dahlmeier, ancienne championne olympique et légende du biathlon, pourrait finalement être rapatrié. Selon Bild, une équipe de secours est en route pour récupérer son corps dans le massif du Karakoram, au Pakistan. Cette décision marque un revirement par rapport aux déclarations initiales de ses proches et de son entourage sportif.

Une tragédie au Laila Peak

Laura Dahlmeier, sept fois championne du monde de biathlon, a trouvé la mort le 28 juillet lors d’une expédition au Laila Peak. Alors qu’elle descendait en rappel, elle a été mortellement touchée par une chute de pierres. Kaleem Shani, un guide de montagne local, a confirmé les circonstances de l’accident.

Au départ, il avait été décidé de ne pas récupérer son corps. Son management avait rappelé que «c’était la volonté explicite et écrite de Laura Dahlmeier qu’en cas d’accident, personne ne mette sa vie en danger pour la récupérer. Elle souhaitait que son corps reste sur la montagne dans une telle situation. Cela correspond également aux souhaits de ses proches.»

Une décision remise en question

Thomas Huber, alpiniste bavarois et membre de l’équipe de secours, avait soutenu cette position: «En tant qu’alpinistes expérimentés, nous avons décidé qu’elle devait rester. C’était son souhait.» Pourtant, la situation semble avoir évolué. Les raisons exactes de ce revirement ne sont pas connues. Le management de Laura Dahlmeier n’a pas répondu aux sollicitations de Bild.

