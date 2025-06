Usain Bolt va-t-il revenir sur le tartan de la Pontaise? Photo: KEYSTONE

Matthias Davet

Usain Bolt devrait à nouveau faire briller les yeux des fans d'athlétisme à Lausanne cet été. Huit ans après sa retraite, l'homme le plus rapide de la planète est attendu dans la capitale olympique cet été. L'occasion? Athletissima fête sa 50e édition le 20 août prochain et les organisateurs souhaitent faire venir la star jamaïcaine. «Sur le principe, il devrait être présent, annonce Jacky Delapierre, patron du meeting. Mais tout peut aller très vite.» La dernière fois qu'il était sur les bords du Léman, c'était en 2012.

Dans le cadre de cet anniversaire, Athletissima a décidé de mettre sur pied un documentaire du nom de «Odyssée». Dedans, on retrouvera l'octuple champion olympique. «Il était seul, en pleine nuit, au milieu du stade, explique le dirigeant lausannois. Et il a réaffirmé que Lausanne était le meilleur endroit pour courir.» Si Usain Bolt ne devrait pas prendre part au meeting à la Pontaise, il sera là dans le cadre des festivités autour de la 50e édition, par exemple à une soirée privée le 18 août.

La présence de Mondo Duplantis menacée?

Évidemment, Athletissima se passe principalement sur le tartan. Mais pas que. Le 19 août, le meeting va à nouveau mettre sur place un City Event autour du saut à la perche hommes. Avec Mondo Duplantis? Rien n'est moins sûr. Trois jours plus tard, le meilleur perchiste du monde va disputer les 100 ans de Finnkampen, une compétition entre la Finlande et la Suède. Capitaine de sa nation, il va s'aligner sur le relais 4x100 m. «Lui veut être à Athletissima et ils sont en train de tout faire pour», explique Jacky Delapierre.

Le mercredi, plusieurs stars ont par contre été dévoilées. Champion et vice-champion olympique du 800 m, Emmanuel Wanyonyi et Marco Arop seront présents. Tout comme, pour la première fois à Lausanne, l'Italien Marcell Jacobs (100 m). Julien Alfred sur 200 m et Miltiadis Tentoglou à la longuer seront les autres champions olympiques. Côté suisse, Audrey Werro, Jason Joseph, Angelica Moser, Dominic Lobalu ou Ditaji Kambundji ont déjà annoncé leur participation. Le plateau final devrait être connu vers le 22 juillet «avec une quinzaine de champions olympiques».

Bientôt plus de places

Sauf que, d'ici là, la Pontaise sera sans doute pleine. Les derniers billets sont en effet en train de s'arracher plus aucune place assise numérotée n'est disponible. «On ne va pas se plaindre mais il faut que les gens se dépêchent s'ils veulent une place», prévient Jacky Delapierre.

La fête pour cette 50e édition s'annonce donc belle pour Athletissima. De nombreuses festivités sont prévues avec, par exemple, une exposition au Forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne (13.08-06.09).